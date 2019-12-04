【放養貓】身體突然發福露端倪　貓主養兩年才知黑貓有兩頭住家

如果家中貓咪最近發胖了，你應該會認為是時候要替牠多做運動。但在墨西哥，有寵主留意到貓主子最近胖了，而且頸上突然多了項圈，她懷疑的是「貓咪是否有兩頭主家！」

糟糕！我的秘密被揭穿了！（fb@Mary Lore Barra）

這隻灰貓來自墨西哥，牠的名字叫Pixi。一直以來，Mary Lore Barra都認為自己是牠的主人，最少她知道和貓咪已相處了兩年之久。但最近，Mary知道了灰貓的秘密，更開始懷人生。

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兩年前的某日，當時還是貓B的Pixi，突然出現在Mary的家門。她看到貓B瘦弱，附近又沒有母貓，作為貓奴的她，決心要把小貓B撫養起來。

白天放養去哪兒？

經過兩年的相處，Pixi已成長起來變得親人又有活力。由於附近居民對小動物都很友善，加上Pixi喜歡冒險，因此Mary會在白天讓Pixi外出放風，讓牠自由地四處走走。但是，最近Mary留意到Pixi發胖了，而且都早出晚歸，究意牠一整天去了哪裏，做了些什麼呢？

這個謎題Mary尚未開始拆解，就已有人主動給她提示了。因為她發現Pixi身上，居然出現一條從沒看到過的項圈。她瞬間像是明白了些甚麼，於是寫下了一張小紙條：「你好，這是我的貓咪Pixi，我正懷疑牠是否有兩頭住家呢！」然後，把紙條掛了在Pixi的項圈上。

這隻不忠貓咪的行徑，竟然有4萬多人讚好！（網上截圖）

沒多久，Pixi又一如往常外出散步，牠沒留意到這張紙條，將會揭破牠一直以來藏着的秘密。在Pixi回到Mary家時，她發現有人寫了另一張紙條放到項圈上。當中寫着：「在這裏牠叫Huarache，無可否應牠真的有兩頭住家！哈哈哈」

Pixi真的很幸運，有些貓咪無家可歸，更遑論可以有兩頭住家。從Pixi的項圈與牠發胖了，我可以感受到對方也是貓奴，我很放心會繼續讓貓咪外出的。 Mary Lore Barra

雖然這隻不忠貓如此可惡，但Mary沒有發怒。她寫了另一張紙條自我介紹，告訴對方貓咪有定期去注射疫苗，以免他們又帶着貓咪再跑到獸醫處檢查。