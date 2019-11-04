貓主掛便條提小偷「錢拿走沒關係，拜託OOO」　網民：錯重點！

不少人都把寵物視作「家人」，最怕牠生病、失蹤。 台灣有貓主擔心住處人流複雜，容易出現爆竊，於是在房門掛了張便條，寫上「錢拿走沒關係，但拜託幫我『關好門』，房裏的貓不能丟！」網民笑翻指出：「貓無價！」

「錢拿走沒關係，但拜託幫我『關好門』，房裡的貓不能丟！」台灣貓主林秀瑛的住所樓下經常有陌生人進出，所以她在房間大門掛了張便條，結果被朋友取笑，還問她：「是不是搞錯重點了？」

貓主家裏養了兩隻貓咪，是她的「無價之寶」，所以重點絕對正確。她接受訪問時指出，便條是掛在房門上，並非走廊大門，如果有人看到這張便條，代表她的家真的被爆竊了！

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她把便條分享到facebook群組「愛貓聯盟」，轉眼間獲得近3千網民點讚，部分網民留言讚貓主是「職業奴才」，也有網民留言說「養貓之後根本存不到錢」、「真的很討厭哪種不關好門的」、「乾脆寫上『內有惡貓』不就好了嗎？」

世事無奇不有，有貓主在門上掛便條叫小偷關門，也有貓主養黑貓後意外懷孕。繼續看更多！

黑貓經常被人標籤是不吉利的象徵，不過有貓主就要替黑貓平反，親身證明黑貓超吉利！台灣有對夫婦結婚兩年多，同樣受不孕症影響無法懷上孩子，即使求醫亦未無改善。及後，他們領養了一隻小黑貓，奇蹟就隨著黑貓的到來而出現！難道牠是隻送子貓？

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