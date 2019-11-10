【貓行為】10篇養過貓才懂的漫畫　貓與蟑螂關係竟是如此？

時常有人指，貓咪是外星人，想要侵略地球，全因牠經常用萌樣擄獲貓主心。不過，貓咪的行為、習性，偶爾又令人難以理解。 早前曾為大家介紹台灣漫畫家「貓日大神」的作品，他在今年初開始以漫畫跟網民分享貓咪的日常生活，把貓咪的行為舉止確切地繪畫出來，深受貓奴歡迎！這次將會跟大家分享第二彈。

貓咪到底好不好欺負，要看過貓日的漫畫才知道。（Neneko 貓日 授權轉載）

台灣網民「貓日大神」家裏養了兩隻貓咪，分別是英國短毛貓「山姆」和美國短毛貓「開開」，他發現很多貓咪有很多難以理解的奇怪習性，於是在今年年初開設了「Neneko 貓日」的facebook專頁。以漫畫形式跟眾貓奴分享愛貓日常生活，漫畫令不少網民產生共鳴，意外地大受歡迎！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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只有養過貓的人才看得懂當中的辛酸！貓日的漫畫經常被網民轉貼分享，facebook專頁成立只有10個月，已經吸引了2萬2千位網民追蹤，他早前還製作了兩季貓貼圖，大家可能在不同地方看過他的作品，如果有興趣看更多相關的貓漫畫，可以到貓日的facebook專頁或Instagram查看。

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到底貓咪清潔身體跟貓主有什麼關係？貓咪嘴裏會藏著什麼東西？貓咪為什麼喜歡看鳥兒？貓日的漫畫可能令大家產生新想法！

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