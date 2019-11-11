黑狗要安樂死了　愛心女闖狗場拯救　離開時遇意外驚喜

許多狗場為求賺錢，會肆意繁殖狗隻。結果有些狗隻先天有缺憾，有些則數量過多，在狗場不敷應付時，往往便直接安樂死。在美國，有少女留意到有狗場將替一隻狗狗安樂死，於是及時致電並表示願意收養狗狗。但沒想到原本想拯救一隻的她，回家時卻帶走了3隻。

本來只是救出一隻狗狗，但沒想到離開時救走了3隻！（FB@Shelly Blount）

這個拯救狗狗的事件，發生在10月尾的美國北卡羅來納州。少女Shelly Blount在網上留意到當地一所狗場，表示將會替一隻叫Caleb的狗狗進行安樂死。她不忍心狗狗無辜被殺害，於是趕緊致電狗場，並表示願意把狗狗帶走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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要做對的事

她與朋友一起駕車，花了4小時才到狗場。但到了狗場後，另一件令她驚訝的事發生了，狗場表示，如沒人把狗狗帶走的話，將會另外有2隻狗狗被安樂死。盡管Shelly家中已有3隻狗狗，但她清楚知道自己必須做些事：「我要做對的事。」

我問狗場負責人，有沒有限制每次收養的數目，他們表示沒有，於是我便決定把3隻面臨安樂死的狗狗一起帶走。 Shelly Blount

當走出狗場回到私家車時，Shelly身旁多了3隻狗狗，牠們分別是Caleb、Charisma和Bella。3隻狗狗都表現得很高興，「Caleb一上車便搖頭擺尾表示親切，而Bella則爬到我朋友的腿上休息，完全不怕陌生人。而Charisma呢？牠整個長途車程都在睡覺，看來牠感到有點累。本來我只是來接走Caleb的，沒想到上天安排了3隻狗狗給我。」

萬聖節前，看媽媽的肚子多大。（FB@Shelly Blount）

當Shelly從狗場帶走3隻狗狗時，她是心裏是沒有底的，完全沒想過如何安置突然而來的3隻狗狗。但相當幸運地，在幾天內，她已找到合適Careb和Bella的好主人。「我有一個朋友表示願意接收Caleb，她家裏還有一隻拉布拉多犬，應會相處得很好。至於Bella，牠去了我男朋友家中，我們會好好待牠的。」

Shelly表示現階段她會繼續照顧Charisma，因為他們之間建立起深厚的感情，而且她隱約感受到Charisma要待在她家一段日子，而經獸醫檢查後，證實Charisma懷孕了。

要去獸醫處覆診，確保母子平安。（FB@Shelly Blount）

意外救回懷孕母狗

狗場從沒告訴Shelly，狗狗Charisma是懷孕母狗。如果當天沒有把牠帶走的話，後果實在不敢想像。獸醫表示，Charisma會在這兩個星期內分娩，因此牠總是顯得很累，經常在睡覺。

Shelly現在已替Charisma與牠的小孩找到新主人，待生產後就會帶牠們去新家。Shelly感恩地表示：「一切都是命運安排，希望所有狗狗都在新家庭裏找到幸福溫暖。請以領養代替購買，讓狗狗不用再受苦！」

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