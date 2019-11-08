再有主人扮暈測忠誠　兩機智狗狗商量後　使出最強急救法

「狗狗有多忠心」是每位狗主心中均有的疑問，為了得出答案，美國一位狗主決定裝暈，測試愛犬反應。護主心切的兩隻狗狗一見他倒下，嘗試一同急救他，最後靠著一下撞擊成功喚醒主人。

美國亞利桑那州的一位狗主，為了測試兩隻愛犬的忠心程度，不惜在牠們面前假裝暈倒，狗狗們熱烈的反應最終卻令他哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗主Brian裝暈來測試愛犬反應。（Instagram@max.and.murph）

這名狗主Brian養有兩隻大狗，分別為金毛尋回犬Murph，以及德國牧羊犬Max。Brian首先假裝跑得氣喘吁吁，然後便在愛犬面前倒在地上。狗狗們頓時變得不知所措，利用眼神互相溝通，商討該如何是好。

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趴在梳化上的Murph似乎較鎮定，立刻指揮Max觸碰Brian，試圖視察後者是否仍存活。眼見Max動作慢悠悠的，心急如焚的Murph決定親自出招，從梳化上跳到Brian的身上，用衝擊力喚醒他。Brain遭受「突襲」後慘叫一聲，無奈地放棄裝暈，繼續躺在地上休息，而Murph則興奮地在他身邊走動。

Brain將短片分享至愛犬的Instagram帳戶，意外地大受歡迎，短短兩天已有近30萬人觀看，網民們大讚狗狗可愛，又笑言「狗狗為你做CPR」、「這是經過訓練的腹部衝擊急救法」、「我已經重複看了一小時」、「你應該要給牠零食獎勵」。

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