金毛尋回犬懂人話　一聽怕狗客人到訪　秒做出暖心舉動

金毛尋回犬是不少人養狗的首選，全因牠們乖巧聽話，總能把飼主哄得笑不攏嘴。內地有一頭金毛犬憑著其聰明才智而走紅，因牠彷彿能聽懂主人的說話。早前，因有怕狗的客人到訪其飼主的店舖，飼主只用了一句話，便令牠們乖乖地走回屋內。

金毛尋回犬一向聰明乖巧，堪稱是狗界的「資優生」，擅長聽從主人指令。一名內地網民日前上載了一段影片，原本3頭金毛犬正在地上睡覺，主人一聲令下「怕狗的客人來了」，牠們便瞬即起來，浩浩蕩蕩地走進屋內，避免客人受驚，獲網民大讚「智商超高」。

3頭金毛尋回犬原本正躺在店門口睡覺。（微博@金毛鬧騰麻麻）

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這名飼主養了3頭金毛尋回犬，分別為「鬧鬧」、「騰騰」及「歡歡」，以及一隻名叫「小寶」的貓，閒時便負責看守飼主所開設的寵物用品店。從片段中可見，牠們一開始正慵懶地躺在店舖門口睡覺，然後飼主說了句「有顧客來了，怕狗的」，牠們竟立刻站起來，朝屋內走去。其後，飼主讓騰騰幫忙「把小寶帶回來」，騰騰彷彿聽得懂飼主說話般，逕自走向小寶，並把牠叼回主人身旁。

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這隻金毛犬騰騰其實早在網上走紅，因牠聰明得令人懷疑牠是否真的能聽懂人說話。之前小寶曾險與其他流浪貓打架，飼主怕牠有危險，便下令騰騰把牠帶回來。騰騰隨即走到小寶身旁叼起牠，化解了劍拔弩張的場面，機靈得讓網民一見難忘。