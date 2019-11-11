【貓行為】媽燙髮回家後　貓以為是陌生人　彈開一米監視兩整天

台灣一位貓奴心血來潮去電髮，豈料回家後卻被主子嫌棄，警戒地與她保持距離，彷彿不認得她般，令她大感無奈。

李姓飼主電髮後回家，愛貓「黏黏」竟當她彷似陌生班人般。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

近兩歲的黑白貓「黏黏」平常最愛撒嬌，經常黏著李姓飼主，性格親人。然而，每當飼主燙髮後，牠就會遠離飼主，和飼主保持安全距離，不再主動靠近。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

李姓飼主指，她在9月時電髮，回家後愛貓「黏黏」竟當她彷似陌生班人般，完全不認得她。她形容黏黏當時立刻豎起「飛機耳」，退避三舍，滿臉懷疑地盯著她，讓她哭笑不得「感覺我有一個防護罩一樣。」

她把愛貓的反應拍攝下來，並解釋道：「黏黏，你不認得我了？是媽咪啊。」可惜，換來的卻是黏黏瞪大眼睛，緩步退後的反應，即使她多番澄清，黏黏仍然一臉狐疑。

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其後兩天，黏黏一直與她保持一米距離，而且滿身「炸毛」，就連背上的幼毛也統統豎起了，一反平時24小時黏著她的常態。李姓飼主透露，其實早於一年前已曾發生類似事件，當時她電髮後回家，黏黏隨即躲開，甚至藏起來整整3天不吃不喝，令她甚為失落。網民推測指，黏黏應該是討厭電髮藥水的氣味，而非不認得飼主。幸好，黏黏現時已回復原樣。

黏黏本來是一頭流浪貓，直至去年才遇上李姓飼主，告別流離失所的日子。當時，黏黏誤踩黏鼠板，其後被好心人搬到紙箱內，但因身上仍殘留有膠水，而次被黏住。李姓飼主在路上，突然聽到貓叫，幾經考慮後，終決定帶牠回家，並為牠取名「黏黏」。

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