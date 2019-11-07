台女偷養流浪貓2星期　終被爸爸發現　一開門見這畫面驚呆了

說到最有機心的傢伙，貓咪一定是動物界代表！台灣一名女生近日在facebook分享在家中收養流浪貓的趣事，指自己因怕被罵，因而把貓咪寄放在樓上房間，但最後還是被爸爸發現。想不到兩日後放工回家，卻看到一個震撼畫面，不禁驚嘆：「這傢伙（貓咪）到底有什麼巫術？」

本來還擔心因偷養流浪貓而被罵，但台女昨日放工回家，竟看到心機貓已穩坐在爸爸大腿上，還瞇着眼享受他溫柔的撫摸。（fb「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台女在fb群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」貼出數張照片，她指本來還擔心因偷養流浪貓而被罵，但昨日（5日）放工回家，竟看到心機貓已穩坐在爸爸大腿上，還瞇着眼享受他溫柔的撫摸，令樓主傻了眼，「你早上還在對我爸哈氣欸，欲什麼擒故什麼縱啦心機貓」。已中「巫術」的爸爸還滿有經驗地教導樓主，說「要一直摸她抱她才不會很兇」，看來貓咪「乖孫」地位短短一日之間已非常穩固。



照片上載一日已獲得2.6萬個讚好，不少人都大讚畫面很溫馨，「很好的陪伴」，又指「看來這是阿公的貓，不是你的貓了」、「認命吧，牠才是親生的」，有網民則笑言，「注意收好戶口簿，很快就要自己流浪了」。

即刻睇喜愛曬太陽貓貓 ↓↓↓

+ 18 + 17 + 16