【黑貓罕見病】雙面貓兩嘴同時搶食　獸醫一句話叫網民齊淚崩

生命是可貴的，誰都不應輕言放棄。在美國，有隻天生有缺陷的貓B，縱然牠的身體情況極差，隨時有喪命可能，但牠還是積極面對，為了求生牠用兩張嘴同時搶食，只希望能活得再久一點。

（fb@Duo the two-faced cat）

一隻小貓B天生患上了極罕見疾病雙面畸形（diprosopus），牠一個瘦小身軀裏竟長着兩張臉。大多數患此病的小貓只能活幾天，但Duo熱愛生命，如今已存活了4個月。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻天生外貎奇異的貓咪Duo，4個月前被生活在美國加州的獸醫Ralph Tran從朋友手中收養回來。當時他的朋友表示，家中貓咪剛誕下了貓B，但這貓B天生有缺陷，實在不知如何處理。因為貓咪只有一個身體和一個頭部，但擁有兩張臉！

禍不單行

獸醫Tran表示，Duo要存活下來並不容易。最初接到手上時，Duo對食物不感興趣，要用試管把流質食物，每隔5個小時餵牠。再加上牠患有呼吸道感染，需要強效的抗生素來治療，但貓B未發育健全，實在很擔心藥物會影響到牠的腎臟功能。

沒人可以令Duo放棄生命（fb@Duo the two-faced cat）

雖然貓咪有3隻眼睛，但經檢查與測試後，已知中間的眼睛沒有實際功能，會在Duo體重增加到可接受麻醉注射手術時才進行摘除。

Duo雖然身體有缺憾，但牠熱愛生命，對所有的挑戰，牠都處之泰然，盡一切能力去克服。牠還是樂觀天真，最喜歡去玩呢！ Ralph Tran

另外，正常的雙眼也有眼瞼向內生長，隨時睫毛會刺激到眼球，因此也要動手術治療。Duo更曾出現過癲癇症病發，幸好最近已沒發作。儘管重重波折，但獸醫Tran沒因此而氣餒，因為他感受到Duo生存意欲很強，不願輕易放棄自己。

沒人知道Duo還能存活多久，但大家都會努力去幫牠。（fb@Duo the two-faced cat）

現時Duo只有600克重，只有相對於同年齡的貓B一半，但現在牠已能自己吃東西，正享受着生命的美好。

最令獸醫Tran感歎的是，每次餵食時，Duo的兩張嘴都會同時搶食，希望第一時間把東西吃到口裏。

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