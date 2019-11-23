老佛爺Karl Lagerfeld愛貓近況曝光　繼承過億遺產過富貴生活？

時裝界代表人物「老佛爺」Karl Lagerfeld於今年去世，他將豐厚遺產中的一部份留給了愛貓「Choupette」，令網民們艷羨不已。這隻世上最富裕的貓的日常生活引起許多人的好奇心，為解答大家的疑問，老佛爺的好友最近就為Choupette開設了新的Instagram帳戶！

今年2月，「老佛爺」Karl Lagerfeld於巴黎病逝，消息震驚全球。他留下的1億5000萬英鎊遺產（約15億港元），及其愛貓「Choupette」的去向，頓時成為了眾人的焦點所在。老佛爺生前的好友兼保鑣Sebastien Jondeau，早前終於為Choupette開設了新的Instagram帳戶，好讓粉絲們可得知牠的最新消息。

「老佛爺」Karl Lagerfeld將部分遺產留予愛貓「Choupette」。（Instagram@ choupettesdiary）

遷往巴黎近郊別墅

據了解，繼承了老佛爺遺產的Choupette現時由老佛爺的友人照顧，居住在巴黎近郊的豪華別墅中，生活依然無憂無慮。剛滿8歲的Choupette在其新帳戶分享了生日會的相片，相中的牠站在椅背上，椅上滿布禮物，遍地繽紛的氣球，窗邊還掛有「這是神奇的一天」的裝飾。Choupette雖然久未在人前露面，但看到牠依舊美麗的近照，相信紛絲們也安心不少。

除了生日會外，Choupette在老佛爺生忌（9月10日）時亦有特地發文悼念，寫道：「今天是你的生日，我現在非常想念你，你永遠也會活在我們的心內。我永遠愛你。」

Choupette在老佛爺生忌（9月10日）時亦有特地發文悼念。（Instagram@choupetteofficiel）

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老佛爺曾言想跟牠結婚

老佛爺對Choupette的寵愛眾所周知，他甚至說過：「如合法的話，我想與Choupette結婚。」成為時裝大師的愛寵，Choupette一直過著非一般的奢侈生活，牠會隨著老佛爺到高級餐廳用餐、乘搭私人飛機，而且還有專屬的保鑣及女傭，務求全天候貼身照顧牠。老佛爺更多次以牠為主角，推出各類時裝單品，牠絕對稱得上是時裝界的「紅貓」。

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美國有位流浪漢在小巷發現一隻奄奄一息的小貓，他毫不猶豫地把牠救起，並替牠乞求食物、藥品，甚至帶牠接種疫苗、絕育。最後，還因為小貓而意外獲得一份筍工！

貓咪Casper奄奄一息地倒在地上，幸好得流浪漢Daniel救起。（facebook圖片：Safe Haven Pet Sanctuary Inc.）

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