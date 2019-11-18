害羞柴犬衝向陌生婦人撒嬌　竟然因為牠感應到求救訊號？

狗狗可以憑著人類的表情、行為，判斷出對方的心情，從而安慰對方。 早前，台灣有隻柴犬透過牠自身的治癒力，拯救了一位打算輕生的婦人。

柴犬「貝瑞」早前察覺到有婦人打算輕生，於是上前安慰她。（facebook圖片：柴犬—貝瑞爺的ハッピー犬生）

台灣桃園有隻名為「貝瑞」的柴犬，牠的個性較怕陌生，平日不會主動接觸陌生人。狗主蔡育吟日前帶貝瑞散步時，在公園的中庭遇見一位婦人，她們遠遠就能看到對方鬱鬱不歡，原本怕陌生的貝瑞看到她之後，竟然主動衝上前對她又親又舔，狗主走近一點才發現她崩潰大哭，而貝瑞彷彿在安慰她似的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗主跟她了解哭泣的原因，才知道對方因為婚姻問題，一度想輕生，沒想到會遇到親人的貝瑞，被牠打斷了輕生的念頭。狗主也被貝瑞突如其來的舉動嚇倒，牠竟然毫不猶豫的衝上去，對她又親又舔。

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被安慰後重拾笑容

婦人在貝瑞的安慰下，露出了一個發自內心的笑容，看來她已經打消了輕生的打算，要繼續勇敢面對生活，狗主其後在facebook撰文大讚貝瑞是隻忠誠的狗，「在你開心時牠陪著你，在你傷心難過時牠依然在你身邊；即便牠身體不舒服時，牠仍然依著你不離不棄。」

狗狗的直覺絕對不比人類遜色，很多時候也能在不幸事件發生前便作出反應。美國一隻狗狗的主人因病住院，其後不幸離世。在他離世的前一天，前往探望他的狗狗突然緊緊黏在他身旁，寸步不移，彷彿得知這就是他們最後的相處機會般。

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