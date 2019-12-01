【萌寵充電站】肥貓午睡意外尋回失散海豹兄弟　餅印樣嚇呆網民

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如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。

日本一隻貓貓因一次午睡，竟意外尋回其「失散兄弟」。然而，牠的兄弟並非一隻貓， 而是一隻圓滾滾的海豹！

日本一位網民經常為愛貓拍照留念，他日前拍下了主子與一隻海豹玩偶的合照，意外發現兩者的樣貌竟甚為相似，笑言牠們是「失散兄弟」。

9歲的「Ubu」因一次午睡，意外尋回其「失散兄弟」。（Instagram@itchaman）

圖中的貓主角正是9歲的「Ubu」，是家中8位主子之一，飼主於其自我介紹中戲謔牠「是個自私的女孩」。Ubu一臉享受地躺在海豹玩偶的背上，眼睛瞇成一條線，與海豹的樣子非常相似！Ubu的飼主分享了一系列的相片及影片，可見Ubu躺在海豹背上前，努力地用一雙肉球為它按摩，按著按著才乾脆坐在其背上。

▼▼▼▼▼點擊相片看牠們長得有多像▼▼▼▼▼

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另一主角海豹原來出自大阪的海遊館，是根據鎮館之寶──環斑海豹Yuki所製作的。Yuki長得又胖又圓，靜止時就像一粒圓圓的石頭，或是一顆大福，因此被稱為「大福海豹」。牠可愛的模樣俘虜了不少遊人的心，連館方也把握機會推出其造型的商品。

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