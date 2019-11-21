布偶貓主動向鄰居敲門求助　原來牠正經一生中最痛苦的事

美國一隻布偶貓被搬家的飼主拋下，牠唯有向其鄰居求救。雖然鄰居並沒直接收養牠，但牠主動求助的舉動，自此改寫了牠下半生的命運。

飼養寵物是一生一世的責任，無論如何也不應輕易遺棄牠們。然而，美國維珍尼亞州的一戶人，卻因搬家而遺下一隻布偶貓，令牠無家可歸。幸好，機靈的貓貓懂得向鄰居求助，改變了從此之後的故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

布偶貓因被搬家的飼主拋下，唯有向鄰居求救。（Instagram@fosterkittys）

這隻布偶貓發現飼主離去，於是走到鄰居家門求救，熱心的鄰居夫婦隨即伸出援手。可惜男主人對貓毛敏感，因此他們只得將貓貓安置在車庫內，無法給牠一個溫暖的歸宿。這對夫婦其後向其同事Debbie Harris求助，因她是一位動物義工。

貓貓Valentino成功改變自己的命運。（Instagram@fosterkittys）

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身為暫托家長的Debbie得悉貓貓的經歷後，爽快地答應在情人節前夕接走貓貓，並為牠取名「Valentino」。獸醫指Valentino的身體大致健康，並無大礙。或因曾被前任飼主遺棄，Valentino變得格外親人，時刻也要賴在Debbie身旁。

Valentino在Debbie的照顧下過著無憂的日子，更與她家中多隻暫托的小貓成為好友，生活或許比從前更充實幸福。Debbie原本打算為Valentino尋找領養者，但不知不覺被牠迷倒，終決定親自領養她。

早前，動物組織救狗之家和傢俬店Bowerbird Home合作，讓被遺棄的唐狗在傢俬店內感受一下「家的感覺」。希望人們能擺脫唐狗是粗生粗養的印象。

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