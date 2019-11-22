全球最童顏德國牧羊犬　患罕見病永遠長不大

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自美國的德國牧羊犬Ranger，大概是世界上最迷你的德國牧羊犬。目前2歲的Ranger，外表卻只有半歲大，看起來非常童顏！至於牠保持年輕的原因，卻跟一個奇疾有關。

Ranger大概是世界上最迷你的德國牧羊犬。（Instagram圖片：ranger_thegshepherd）

Ranger是一隻兩歲的純種德國牧羊犬，狗主最初把牠帶回家時，已經覺得牠的體型比較小，隨著時間流逝，Ranger體型的差異逐漸變得明顯，於是把牠送到獸醫院做詳細檢查。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

醫生發現Ranger患有「垂體侏儒症」，是德國牧羊犬常見的疾病。這個病令牠的身體出現不同的問題，比如毛髮脫落、皮膚鬆弛、甲狀腺退化等等。幸好在主人的照顧下，Ranger已經恢復健康。

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垂體侏儒症令Ranger永遠保持幼犬的身型，即使現在已經兩歲，牠外表仍像五、六個月大，牠就好像小說裏的Pater Pan，永遠都不會長大。狗主後來養了一隻拉布拉多尋回犬「Hazel」，原本拉布拉多尋回犬跟德國牧羊犬的體型應該不分上下，但隨著Hazel逐漸長大，Ranger的體型明顯迷你一倍。幸好，Ranger是一隻開朗、活潑的狗狗，沒有在意身體問題，每天都開心快樂地生活。

來自美國的「最萌治療犬」Norbert，牠招牌的吐舌模樣擄獲了不少網民的心，在網上吸納了70多萬支持者。僅得3磅重的Norbert有著雪白的毛髮，但原來牠小時候的毛髮並非白色的？

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