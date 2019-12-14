【貓咪也道歉】看見主子這5種行為　其實在告訴你：朕很抱歉！

貓咪一直以來都給人高傲的印象，以居高臨下的態度看待人類，不少養貓人士都以「貓奴」自稱，視貓咪為「主子」。與順從的狗狗相比，貓咪似乎是死不認錯的動物。不過，貓咪其實並不是從不認錯，今天就跟大家解構貓咪的5個行為，告訴你其實貓咪還是會知錯～

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當鏟屎官訓斥過牠們之後，意識到自己做錯事，牠們就會開始以梳理毛髮的方式來舒壓，也就是說牠們有悔意了！（Linnea Herner／Unsplash)

網絡上就有很多鏟屎官越喝止越故意犯錯的貓咪影片，不少鏟屎官們都覺得貓咪死不悔改，訓斥也沒用，自己生悶氣～不過其實貓咪還是會有歉意的，也許只是因為我們不夠了解牠們。當貓咪做出以下 5 個行為，其實牠們已經有歉意，想跟你說「對不起」了！

1. 梳理毛髮

一般人覺得，貓咪梳理毛髮是為了讓自己更乾淨，不過家貓生活久了，其實梳理毛髮還有其他的意思。梳理毛髮、躲起來…等等是貓咪常用的舒壓方式。因此，當鏟屎官訓斥過牠們之後，意識到自己做錯事，牠們就會開始以梳理毛髮的方式來舒壓，也就是說牠們有悔意了！尤其是頻繁舔同一個部位，代表他們真的感到抱歉啊！

2. 打哈欠

如果人類被罵是打哈欠的話，一定會被認為不聽教誨，對方會更加憤怒，不過以動物來講卻是正好相反！貓咪會用打哈欠的方式逃避精神上的打擊，以忘記被訓斥的難受感覺。打哈欠對他們來說，也是一種舒壓的行為。

貓咪會用打哈欠的方式逃避精神上的打擊，以忘記被訓斥的難受感覺。打哈欠對他們來說，也是一種舒壓的行為。(PUFJ/Unsplash)

3. 垂頭喪氣的聳下肩

人類被罵時也會垂頭喪氣、耷拉著腦袋，貓咪垂頭喪氣、聳下肩膀是也是同樣的意思，是跟自己內心過意不去的表現。如果仔細觀察，貓咪的耳朵、鬍子也會一樣耷拉著，尾巴更會藏在屁股下，其實就是在跟鏟屎官認錯了。

貓咪的耳朵、鬍子也會一樣耷拉著，尾巴更會藏在屁股下，其實就是在跟鏟屎官認錯了。(Raychan/Unsplash)

4. 避開眼睛交流

人類做錯事時不敢直視對方，刻意逃避眼神。同樣的，當鏟屎官在訓斥貓咪時，牠這樣做也是知錯的表現。不過，如果你在訓斥貓咪的時候，牠在直視你的眼睛，則代表牠覺得自己沒有犯錯！若你繼續訓斥，也許就會遭到貓爪毒手啊！

5. 伸懶腰

伸懶腰與打哈欠異曲同工，也是貓咪排解緊張情緒所用的方式。因為當旁人對牠們生氣，牠們就會承受壓力，本能的以伸懶腰轉移自己的注意力。相反，如果貓咪時弓著背，就代表牠對你很不滿，並不覺得自己犯錯啊！

伸懶腰與打哈欠異曲同工，也是貓咪排解緊張情緒所用的方式。（Jonathan Fink／Unsplash）

其實某程度上，貓咪跟人類認錯的行為也是有相似的地方，牠們並不是冥頑不靈。不過要注意的是，小動物能夠承受的壓力跟人類差天共地。鏟屎官們不要因為看到牠們表露歉意的表現，就窮追猛打，一直訓斥牠們，這樣不但會為「人貓關係」帶來負面影響，甚至會讓貓咪攻擊你！

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【本文獲「科學最前線」授權轉載。】