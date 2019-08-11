【動物拯救】二手內衣廢物利用　動保組織籲募捐：可拯救生命

女性内衣是非常貼身的衣物，一般來說由於衛生問題，不會有二手内衣販賣或是募捐。用舊了的内衣都只能落得被丟棄的下場，在推崇環保的現代社會，有些女士們也許會為自己的舊内衣要成為垃圾而苦惱。有動保組織發起了一個行動，讓女士們那些再也用不上的舊内衣可以有新的價值了！好奇他們為什麼要舊内衣嗎？現在就來跟大家分享！

大家都知道，龜殼對於烏龜來說非常重要，堅硬的龜甲可以保護烏龜內部柔軟的器官，跟身體是不可分割的。不過，龜殼雖然堅硬，但是如果缺乏鈣質或是遭受巨大的外力，例如碰撞時，龜殼就會裂開。如果龜殼裂開了，烏龜很容易會因為裂口滋生細菌或是因為經不起輕微的傷害而有生命危險，甚至死亡。

美國的動物保育團體「卡羅來納州水禽救援組織（Carolina Waterfowl Rescue）」的救援人員，每星期都發現並需要救治不止 30 隻烏龜。由於春季是烏龜的繁殖季節，野生烏龜會從湖泊或池塘爬到岸邊產卵，牠們在尋找適合的地方時在地上趴趴走，經過時馬路很容易被汽車碾壓、被割草機劃到或是被野狗啃咬，這些傷害都會讓龜殼裂開。

為了修補烏龜們裂開的龜殼，救援人員想破了頭，終於想出了一個神奇的方式，就是利用女性的二手內衣！救援組織的總監珍妮佛（Jennifer Gordon）表示：「突然就想到利用胸罩的鐵扣了！」於是他們透過社交媒體發起募捐行動，而這個行動在網路上引發熱議。組織宣傳並號召女士們捐出她們的二手内衣，好讓他們可以用來修復烏龜的龜殼。

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