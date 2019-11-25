【區議會選舉2019】兩貓奴候選人均獲勝　揭貓貓如何施計助選

區議會選舉昨日（24日）完結，以民主派大勝告終。其中兩位勝出的民主派候選人，均有在宣傳橫額上印上貓主子的相片，莫非貓就是選舉的最新吉祥物？

昨日（24）為區議會選舉投票日，投票率破天荒逾7成，選戰以民主派壓倒性勝出而告終。眾多候選人中，其中兩位在其宣傳橫額印上貓主子相片，成功讓選民們眼前一亮，而這兩位候選人均報捷，分別為鴨脷洲北的陳炳洋，以及又一村的劉偉聰。

「逆權大狀」劉偉聰的宣傳橫額引起大量網民關注。（Facebook@天下貓貓一樣貓）

政綱倡動物友善社區

陳炳洋代表民主黨出戰鴨脷洲北選區，同區另一候選人為現任區議員，來自「香港島各界聯合會」的張錫容。最後，陳以3,136票比1,932票勝出。早在宣傳期間，陳已暴露了其貓奴身分，在宣傳橫額上印有家中主子的大頭照，配以「營造動物友善社區」的政綱，建議遷移區內動物公園，贏得不少選民支持。

鴨脷洲北候選人陳炳洋亦有將愛貓相片印上部分橫額。（Facebook@陳炳洋 Chan Ping Yeung）

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多幅橫額被毀 惟貓貓橫額完好

據了解，橫額上的貓主子名叫「糯米」，現年4歲多，是一頭臉圓圓的英國短毛貓，非常上鏡。選戰前夕，陳在其專頁上透露，區內多幅屬於他的宣傳橫額被破壞，惟印有糯米大頭照的橫額沒遭損毀，笑言「主子糯米正積極考慮御駕親征，代奴才出戰區議會選舉。」

陳成功當選後，隨即透過社交媒體謝票，網民亦紛紛留言祝賀，「果然貓星人係最強」、「貓星人力量不容忽視」、「糯米太可愛」，期間有網民留言「五大肉球」，陳亦隨即回應「缺一 (罐) 不可」。

劉偉聰以2,487票險勝對手李梓敬。（資料圖片）

至於又一村候選人劉偉聰，則以2,487票險勝對手李梓敬的2,391票。劉偉聰宣傳橫額上的貓貓為其主子Dworkin，取名自一位美國哲學家。對於橫額大受網民歡迎，他直言大感驚喜，「唔係處心積慮，只係唔想banner（橫額）咁悶，所以靈機一觸。」他在政綱中內亦有提及動物福利，「研究緊同城大動物醫療中心合作」，冀為區內毛孩提供服務。