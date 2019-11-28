【萌寵充電站】肥貓遇乾糧放題竟被嚇跑　網民神推論背後爆笑原因

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 貪吃的貓主子彷彿永遠也不會飽，總是對食物虎視眈眈，但當牠真正遇到「乾糧放題」時，牠的反應竟是逃跑。俄羅斯一頭肥貓眼見奴才將乾糧倒滿地，立即被嚇得逃走，有網民幽默地推論主子逃跑的原因。

兩歲的貓貓「Marty」來自俄羅斯聖彼得堡，牠的身材如實地反映了牠的貪吃程度。日前，Marty的飼主為了捉弄牠，上演了一場「乾糧放題」的戲碼，但牠的反應卻讓人始料不及。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩歲的貓貓「Marty」遇上飼料放題時的反應出人意料。（Instagram@imartycat）

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片段中的Marty原本正守在飯碗旁，等待飼主倒出乾糧，好讓牠大快朵頤。當飼主開始倒出糧食時，牠還悄悄地偷吃旁邊的乾糧，一副急不及待的樣子。可是，飼主並沒在飯碗滿瀉時停手，反而繼續倒個不停，乾糧傾瀉滿地。也許是幸福來得太突然，Marty疑惑地看著眼前的乾糧，腳步不自覺地向後挪，表現得難以置信。整包乾糧被飼主倒空，Marty的眼神從疑惑轉成驚恐，不敢上前進食，更不禁再後退數步，眼神彷彿在說：「奴才今天瘋了嗎？」

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這段影片於網上被瘋傳，至今已有逾13萬人曾觀看，網民們均被Marty的反應惹笑。有網民一語道破Marty驚慌原因：「不是主人戀愛了，不然就是要跟蛋蛋說再見了」，讓人隨即恍然大悟，對Marty的反應表示理解。另外，有網民笑言「可能是（乾糧）快過期了」，因此才索性一次將剩餘的都倒光。