【區議會選舉2019】膠橫額唔使變廢物　升級再造幫狗場浪浪擋風雨

區議會選舉落幕，選戰期間的宣傳橫額亦功成身退，但如何安置這堆不可回收的橫額，則成為了議員們的其中一項難題。有荃灣區區議員建議將橫額捐往狗場，為狗狗擋風蔽日，結果不消幾天，就收集二十多幅橫額，有關建議不但能為浪浪送暖，更改變了這批廢膠原本要送往堆填區的命運。

區議會選舉圓滿結束，眾多選舉宣傳品頓失效用，各區參選人為處置這些物品均費煞思量。荃灣區議員譚凱邦建議，宣傳橫額捐予狗場，為狗狗遮風擋雨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

區議員譚凱邦建議循環再用橫額，捐予狗場。（Facebook@譚凱邦 Roy Tam）

譚凱邦為「環保觸覺」創辦人，身兼荃灣馬灣區區議員，上月28日曾以《由今日到上任 — 7 項新任議員要留意的事》為題撰文，提及因橫額物料無法回收，遂建議眾區議員可將橫額捐往狗場，循環再用。不少區議員響應譚凱邦呼籲，包括劉肇軒、潘朗聰、林錫添等，將橫額交予他轉送狗場。

橫額可鋪在狗籠外圍，遮擋寒風及陽光。（示意圖）

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譚凱邦昨天（2日）帶同約30塊橫額親訪狗場送暖，他接受訪問時表示：「因為天氣轉凍，元朗區狗場都比較大風，將啲Banner（橫額）鋪喺狗籠上可以擋大風，夏天又可以擋下陽光。」他透露，除了上述數位荃灣區區議員外，不少其他區議員均表示願意捐贈橫額，數量之多以致一時未能交到有需要狗場之手，「好多狗場都話已經有議員聯絡咗佢哋」。

如有狗場仍需要橫額，可透過Facebook專頁聯絡譚凱邦，安排運送物資事宜。