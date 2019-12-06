比特犬樣子兇惡被鄰居婆婆討厭　直至牠救婆婆一命結局才改變

比特犬令人聞風喪膽，全因過有曾有多宗傷人的案例。 居住在瑞典的比特犬Simba同樣不受鄰居歡迎，即使牠盡力討好鄰居婆婆，牠仍然遭到冷待，直至牠英勇地救了婆婆一命。

比特犬Simba並不受鄰居婆婆歡迎。（facebook圖片：Arjanit Mehana）

瑞典男Arjanit Mehana家裏養了一隻比特犬Simba。由於比特犬的體型強壯，是公認的格鬥犬隻，過去曾有不少咬傷、咬死飼主的意外，住在Arjanit旁邊的婆婆同樣不喜歡Simba，甚至認為牠很兇惡。

即使Simba盡牠所能向婆婆表現友善，她仍然跟牠保持距離，對牠非常冷淡。直至上月底，Arjanit帶Simba散步完回家，牠突然行為反常，一直對婆婆家的大門吠叫。即使Arjanit用力想拉牠走，牠仍然奮力地反抗，他只好把Simba抱起，此時，婆婆家裏卻傳出呼救聲：「不要走......」

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他嘗試推開門，發現門並沒有上鎖，決定進去查看，豈料看到鄰居婆婆跌倒在地上！原來她在兩天前不小心跌倒，其後一直無法站起來。假如Simba沒有察覺婆婆不對勁，她可能沒辦法獲救。

婆婆亦因此對Simba大有改觀，事後一改過往冷淡的態度，不單跟Simba道謝，其後還不時送上小禮物作為答謝。

美國的比得犬Lollipop也時刻守護婆婆。（Cathy Officee）

大部分的比特犬絕非凶殘成性，而是像其他狗狗般溫柔貼心。美國一頭3歲大的比特犬Lollipop正是絕佳範例，牠雖然體格強壯，卻從未傷害他人，並時刻守在婆婆身邊。

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台灣南投，便有一隻窩心洛威拿名叫「慢慢」，牠經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為婆婆最貼心的枴杖，更被不少網民懷疑，「難道狗狗不是婆婆養的嗎？」

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