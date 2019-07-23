比特犬外表凶猛卻藏溫柔性格　貼身保護婆婆　每走一步都回頭看

近年多宗比特犬傷人事件，不知不覺中彷彿將比特犬與危險畫上等號，但美國一頭3歲的比特犬卻有著與外表不符的內心。牠性格溫柔，時刻守在年邁的婆婆身邊，可謂是最忠心的守衛。

比特犬被歸類為危險狗隻，予人兇惡可怕的印象，但事實上大部分的比特犬絕非凶殘成性，而是像其他狗狗般溫柔貼心。美國一頭3歲大的比特犬Lollipop正是絕佳範例，牠雖然體格強壯，卻從未傷害他人，並時刻守在婆婆身邊。

熱心市民為防止Lollipop衝出馬路，遂用牽繩套著牠身上，並留在原地照看牠。（Cathy Officee）

Lollipop本來是一頭流浪狗，兩年多前在街頭遇上現任主人Cathy Officee。當時僅得8個月大的牠於街頭流浪，隨即引起一群熱心市民的注意。市民為防止牠衝出馬路釀成危險，遂用牽繩套著牠身上，並留在原地照看牠。其後，Cathy Officee恰巧駕車經過，看到停在一旁的牠，便下車向該群熱心市民查詢。聽罷前因後果，Cathy很快便決定帶牠回家。

隨後的數天，Cathy不停在附近社區張貼告示，然而沒人領回Lollipop。在確定並沒飼主尋找Lollipop後，Cathy終決定正式收養牠。Cathy直言當時感到喜悅：「在暫養牠5天後，我非常喜歡牠，沒人認領牠代表我終於可以名正言順帶牠回家。」

Lollipop：「婆婆，你不要太操勞！。」（Cathy Officee）

Cathy其後搬至與90歲母親同住，令家中的狗狗總數增加至5隻，當中包括Lollipop。牠跟婆婆的感情要好，每當婆婆靠著助行器走路時，牠也會立刻起來，在婆婆身旁擔當貼身守衛。Cathy笑言不知Lollipop目的為何：「（眾多狗狗中）只有牠會擋在婆婆前方，不知牠是準備隨時候命，還是想叫婆婆坐下。」

也許正因Cathy一家人付出過的愛及關懷，才令Lollipop變得如此貼心及溫馴。

▼▼▼外表壯健的洛威拿同樣有顆溫柔的心▼▼▼