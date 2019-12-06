【貓取暖】拍打引擎蓋隨時惹反效果　專家教這樣做才能保護浪貓

早前有一名外國網民上載了兩張受傷貓咪相片，指出貓咪因匿藏車子引擎而受傷，提醒車主避免同類意外。 隨著保護動物意識上升，很多車主也習慣開車前先拍打引擎蓋，藉此驅趕前來取暖的流浪貓。不過＜日本自動車聯盟（JAF）則指出，拍引擎蓋隨時引致反效果，必須多做一件事才能確保貓貓安全！

一名外國網民日前發文，並附上兩張受傷貓咪相片，指貓咪因匿藏車子引擎而受傷，提醒車主避免同類意外。相中的貓咪面部嚴重受創，額頭有道縫了數針的傷口，全臉傷痕處處。該則帖文旋即獲約12萬人分享，貓咪躲車取暖的話題再度引起網民熱議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

外國網民日前發文指有貓因誤躲汽車引擎而受傷，令貓咪躲車取暖的話題再度引起熱議。（Facebook@Cathryn Little）

日汽車公司致力推廣護貓

身形嬌小的貓貓為了取暖，經常匿藏在汽車的輪胎或引擎內。為了保護貓貓，日本汽車公司Nissan一直致力推廣拍打引擎蓋的習慣，甚至發起「#猫バンバン」（Knock Knock Cats）的Hashtag，意即「拍拍貓」，鼓勵車主在開車前先拍打引擎蓋，提醒躲在輪胎或引擎內的貓咪離開。

▼▼▼▼▼點擊相片看貓貓藏身引擎的驚險情況▼▼▼▼▼

+ 15 + 14 + 13

最佳方法為打開引擎蓋

雖然近年拍打引擎蓋的習慣越趨普遍，但日本自動車聯盟（JAF）提醒車主光這樣做並不足夠。JAF指，一旦拍打力度過猛，貓貓可能會因被嚇怕而躲得更入，有日本網民亦相繼發文，指在敲打引擎蓋後，仍看見有貓躲在內。因此JAF建議車主，打開引擎蓋檢查才是最佳做法。

有日本網民甚至表示，在夏天也遇過躲在引擎內的貓，提醒車主們四季也須提高警覺。所以不論甚麼季節，車主們開車前最好先檢查引擎內或輪胎是否有貓，避免悲劇發生。