沙律貓狗之家被逼遷　逾200貓狗恐聖誕要露宿　最壞打算要...

在貓狗有需要時好心人會施予援手，但當好心人有需要時，你願意伸出幫忙嗎？

沙律媽（陳慧珍）是「沙律貓狗之家」的創辦人，獨力照顧近230隻貓狗。然而，她的心血迎來了艱難時刻，沙律貓狗之家今年年初接獲政府通知，因收容所場地的簷篷頂不合規格，急需在明年前搬遷，讓他們頓時陷入無助的境地，同時面對人手及資金的重大挑戰。

今年年初，「沙律貓狗之家」接獲地政署通知違規，要求清拆場內所有建築，狗狗們逼不得已要另覓新居，限期為12月31日。沙律媽於10月覓得新場地，但場內一切設施均需從頭建造，時間及資源均十分緊絀，遂急需籌集約80萬元資金，好讓逾百毛孩能在限期前遷往新居。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「沙律貓狗之家」年初接獲地政署通知違規，要求清拆場內所有建築。（鄭子峰攝）

急需燒焊師傅幫忙

沙律媽計劃於聖誕假期進行搬遷，惟目前仍未有足夠人手幫忙：「依家最急係想搵人幫手燒焊，因為請師傅實在太貴。」她嘆道。眼見限期越逼越近，心急如焚的她亦已做好最壞打算，「最差咪唯有暫時住帳篷，就算住帳篷都要頂落去！」如有人願意幫忙燒焊等工作，或有意捐款，可透過Facebook聯絡沙律媽。

場內約230隻貓狗急需在明年前遷至新居。（鄭子峰攝）

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為貓狗欠下數十萬元卡數

沙律媽的名字，相信對貓狗義工來說並不陌生。她年輕時曾於法國留學，後於法國駐港澳總領事館任職。她自1997年起收養狗隻，後來更不惜辭去高薪厚職，寧投入更多時間照顧貓狗，再四出兼職賺取經費。為了不麻煩他人，沙律媽咬緊牙關靠「碌卡」支付救狗生活費用。但卡數日益累積，高峰期更達30萬元，沙律媽實在無法獨力支撐，才終願接受他人捐助。

市民捐贈物資至新場地。（Facebook@沙律貓狗之家）

縱然有心人無數，但因毛孩數目眾多，加上沙律媽對毛孩的醫療費從不吝嗇，場內資源往往捉襟見肘，無法支付這筆突如其來的建築費。沙律媽將一切捐款均用在毛孩身上，多年來過著極簡樸的生活：「人哋捐舊衫畀啲狗墊住瞓，我就揀啲啱嘅著，好多年都無買過衫。」

在她眼中，這種生活絕對不可憐，她淡然笑道：「可能我本身要求就唔多。」只要一想到毛孩那張純真的笑臉，她的嘴角總會悄然揚起，遠遠抵過日以繼夜的辛勞。

擁抱浪浪 願新一年每個毛孩都能擁有個溫暖的家

請即登入「01心意」捐款支持沙律貓狗之家的「幫助230多隻毛孩的 (醫藥及糧食費用)」計劃，讓逾230隻毛孩於新一年獲得一個新的安身之所。您的善款將全數落入沙律貓狗之家，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取行政費。

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