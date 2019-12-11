【澳門貓】睹認識的流浪貓被撞斃　義工心碎：好好上路不要回頭

上月底，一名貓義工正想餵貓之際，卻親眼目睹一頭流浪貓被撞斃，心碎場面在她腦中仍揮之不去，她哀嘆這是「一輩子都記得的痛」！

澳門義工阿Cat上月目睹了一宗悲劇，自此成為她揮之不去的夢魘。當晚凌晨，她與友人一如以往地，駕車前來餵飼流浪貓，然而卻目擊一頭小貓被七人車輾過，小貓最終在其友人懷中身亡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓「飄飄」遇上車禍身亡。（受訪者提供）

小貓遇車禍 接近七孔流血

Cat憶起當時情況仍氣憤難平，當時她與友人停在斑馬線對面，正準備下車餵飼附近的流浪貓。她看見滿身斑紋的小貓「飄飄」走到斑馬線；同時，一輛七人車正駛往飄飄的方向。Cat立刻響號，但對方停下了半秒隨即逕自駛走，絕塵而去。七人車走後，Cat便看見躺在地上的飄飄，鮮血不住湧出，她形容情況「接近七孔流血」。她及友人箭步上前抱走飄飄，送牠到附近診所。數分鐘後，他們已抵診所登記，但飄飄已返魂乏術，在他們懷中斷氣，二人隨即崩潰大哭。

飄飄遇害地點。（受訪者提供）

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斥肇事司機毫無安全意識

親睹浪貓在懷中死去，Cat既心碎又憤怒，質疑肇事司機疏忽駕駛，「現場係無嘢擋住，可以一眼望曬，就算真係睇唔到隻貓，乜撞到嘢你唔知嘅咩？我唔認為係意外！架車經過斑馬線完全無減速，聽到響安又唔理，完全無安全意識！」

批現行動保法不足

Cat翌日向警方報案，惟對方稱只有飼主才能提出控告，否則只能等政府部門代為處理。有關部門只籠統地表示會跟進，但並無向她承諾會檢控，令她深感失望。目睹悲劇發生，加上無力討回公道，使Cat不時發噩夢，夢見當晚慘況。

Cat指已在該處餵貓數年，而飄飄則是近數個月才出現的小貓，年約一歲，性格親人。她們初次見面時，飄飄突然從暗角竄出，彷彿飄出來般，於是Cat便為她取名「飄飄」。日前Cat在社交網站發文悼念飄飄，寫道「今天你就好好上路！不要回頭了」，字裡行間滿是不捨及哀傷。

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