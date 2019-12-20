唐狗清早趕到公園　看到這幕驚人畫面　興奮神情驟變落寞背影

狗狗的生活不像我們般多姿多采，牠們每天最期待的不是三餐，就是外出散步，唐狗「黑糖」也不例外。然而，日前牠滿心歡喜趕到公園見朋友，看到這一幕後瞬即露出落寞神情。

唐狗「黑糖」每天最期待的，就是和狗朋友們於公園相聚嬉戲。日前，牠一早起來興高采烈地趕到公園，豈料卻被朋友爽約，只好落寞地看著「空無一狗」的公園。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@米克斯傳奇）

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黑糖的飼主表示，當天（17日）早上帶黑糖到附近公園，但牠的朋友均碰巧沒空，因此沒有如常般出現，只剩下牠孤零零一個。牠呆呆地望向遠方，靠在長椅旁堅持等待朋友現身，落寞的背影讓人心痛又好笑。眼見黑糖不願離開，飼主最後唯有使出殺手鐧，說要帶牠吃早餐，牠才肯挪動腳步。

飼主將黑糖落寞的背影與網民分享，網民看到後大讚牠可愛，「黑糖表情好期待，很可愛」、「朋友沒來，自己也可以跑跑」、「黑糖好乖」。熱愛社交的黑糖還有另一別名「里長」，即猶如村長般的存在，因牠經常自告奮勇地維持社區治安，一旦看到陌生車輛進入就會大聲吠叫，提醒鄰居多加留意。

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