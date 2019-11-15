唐狗染舔鹹魚「毒癮」　完事後作驚人舉動　女飼主嚇呆

毛孩的怪癖總讓人意想不到，正如台灣這隻名叫「王少爺」的唐狗，竟然對男飼主的腳板有股莫名的迷戀，只要一看到便會上前舔。牠不止染有這怪癖，而且還愛在舔腳後親吻女飼主，令對方大感崩潰。

將近3歲的唐狗「王少爺」有個特別的癖好，就是「品嘗」男飼主的腳板，彷彿這腳板在牠眼中是惹人垂涎的美食般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗「王少爺」有個怪癖，就是「品嘗」男飼主的腳板。（Facebook@米克斯傳奇）

無奈的女飼主拍下王少爺舔腳的一幕，分享到網上並抱怨道，「有沒有人家裡的寶貝也有舔腳怪癖，我兒子只愛他爸爸的臭腳，每天必舔。」片段中可見，男飼主坐在梳化，然後把腳擱在前方的茶几上，王少爺隨即趕到，不停地舔他的腳板，絕不放過任何一處，而且狀甚享受。

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最令女飼主哭笑不得的並非這怪癖，而是王少爺每次舔完腳後，總愛親吻她的行為，呻道：「當然沒有（親牠）！我怕我理智線斷掉！」她大嘆，愛犬只喜歡舔男飼主的腳，不管如何也無法阻止愛犬這行為。

網民們看到影片後，紛紛留言表示有共鳴，無奈道「我家的也誇張什麼都舔」、「可能太臭了，想幫忙舔乾淨吧」、「有鹹魚的味道吧」、「我們家的也是，不過是舔我」、「我家的也有舔腳癖」。

【除了舔腳怪行為外，這隻狗狗則會吃貓糞！遇上這狗狗，你還想和牠親親嗎？】

▼▼▼這隻狗狗原來是位破壞王，除了吃貓糞外還有不少罪狀▼▼▼