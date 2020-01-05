流浪貓失蹤9個月後現身　靠傳心師傳影像　向義工說超感動說話

原來你也正在想念著我。一隻親人的浪浪小橘貓1月多時和台中愛媽詹靜瑜初次見面，親人的牠讓對方數度心動想要收編，某天愛媽餵食完離開前，對牠說了「你要好好生活，等我帶你回家」，怎料隔天喵喵就不見了，時隔9個月後，她才知道原來貓咪早已被收編，而牠一見到飼主找來的溝通師，就馬上傳了詹靜瑜的影像表示「很久沒見了」。

詹靜瑜表示自己都稱牠為「小橘子」，是餵養地點唯一的一隻橘貓，其實在小橘子到來之前，她也曾在那邊餵過一隻很乖巧的大橘貓，只是當時牠不願意當家貓，所以一直以來他們只能在詹靜瑜設立的浪貓專屬「貓餐廳」見面，沒想到有一天大橘卻因車禍離世，讓她耿耿於懷，因此當時一見到小橘子，就產生了特別的感情。

詹靜瑜經常在家附近餵養浪貓。（ETtoday提供，圖／網友詹靜瑜授權）

愛媽每兩天就會去貓餐廳補乾糧、水，以及幼貓肉罐，一天一天看著牠們長大，就像是在照顧自己的孩子一樣，她曾經想把附近的6隻浪貓都收到屋子裡，但是因為家裡已經滿編、空間不足，因此只能用這種方式讓牠們填飽肚子，並且有個避風雨的地方休息。

自從1月多遇見了小橘子開始，她發現只要她餵食完畢準備離開，小橘子就會一直用深情的眼神看著她，甚至還會跟前跟後黏緊緊，親人可愛的舉動讓詹靜瑜更加萌生了為牠破例收編的念頭，不過礙於當時家裡有感冒的小朋友，因此誘捕只能暫緩，就在3月的某天，她對著小橘子說，「你要好好生活著，等我帶你回家。」沒想到第2天開始，就沒再見到小橘子了。

小橘子是讓她最掛心的一隻貓咪。（ETtoday提供，圖／網友詹靜瑜授權）

「我到處找不到他，心裡超懊悔那天沒有直接帶牠走。」過了第6天，詹靜瑜在餵養地點發現有人留了字條，對方表示因為小橘子有點感冒，才將牠帶去看醫生，這時詹靜瑜才放下心裡的大石頭，不過，小橘子從那刻起再也沒有出現在貓餐廳，直到12月1日這天，她才收到了一則來自「認養人」的私訊。

詹靜瑜很後悔當時沒直接把小橘子帶走。（ETtoday提供，圖／網友詹靜瑜授權）

訊息裡對方表明了自己的身分後，說出了對詹靜瑜滿滿的感謝，「若不是您的無私奉獻，流浪街頭的幼貓們根本活不過一個冬天。」另外她還說，其實那隻橘色虎斑（小橘子）已經被她收編了，現在在她身邊吃好睡好、頭好壯壯，也已經取名叫做「小寶」。

近日認養人幫小寶安排了寵物溝通，在第一階段確認貓咪溝通意願時，小寶什麼話都沒說，卻默默傳了一段影像給溝通師說「這是個好人」，並且表示「很久沒見面了」，而那段影像的主角就是詹靜瑜，他們推測小寶可能是想見愛媽一面，才會在見到溝通師的當下就傳達了這樣的訊息，因此認養人特地聯繫詹靜瑜，希望能夠安排一天，讓她和小寶重溫舊夢。

認養人傳來的訊息。（ETtoday提供，圖／網友詹靜瑜授權）

「從來，都只有牽掛貓孩子，沒想到孩子心裡面也念想著我。」詹靜瑜感動地說，以前小橘子從怕人到信任她，會認她的腳步聲，讓她摸、讓她抱，漸漸培養出來的感情讓她一直無法忘懷，在他們「最後一次」見面時，詹靜瑜心裡也已經有了收編的打算，只是沒想到命運的安排讓人措手不及，不過值得慶幸的是，當初的小橘子現在已經是隻好命貓了，而就算過了快一年，牠也依然掛念著她。

詹靜瑜在Facebook社團「貓咪也瘋狂俱樂部」PO出貼文後，網友看了也紛紛感動表示，「我哭了.....」、「好感人」、「太棒了，貓孩也知道你對他們的好」、「懂得感恩的貓小孩」、「感動！居然有橘貓不是只記得吃！還記得給他吃的人！希望後續有相見歡～～好有愛啊！」、「誰說貓咪都冷酷無情的」、「感動直接掉淚，妳一定要去看小寶哦」、「妳的好，都被毛孩溫暖記在心裏」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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