【流浪貓】網民住土耳其酒店遇自來瞄　主動進房開撒嬌模式

土耳其的愛貓文化眾所皆知，也曾有「貓的天堂」之稱，台灣網友詹詹這天到當地旅遊入住酒店時，竟然有流浪貓不僅自由在酒店進出，甚至趁亂偷偷溜進她的房間陪睡，親人的貓咪整晚靠在她身邊開啟一連串的撒嬌模式，不斷發出呼嚕聲討摸要求抱抱，沒想到這隻貓離開後，隔天同一時間竟又再度找上門。

網友詹詹表示，在旅程出發之前，就知道土耳其是非常愛貓的國家，街上、酒店隨處可見，因此這也是她對這趟旅行的期待之一，沒想到這天晚上真的有隻黑白雙色貓趁亂溜進了媽媽的房間，「當時我把牠抱出來，正想著要放走牠，結果貓咪居然跳到我腿上撒嬌了，於是跟朋友把牠抱進我們房間。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於酒店人員剛好從監視器看到她們將流浪貓抱進房間，因此特地上門關心，要她們小心別被咬傷，也同意讓貓咪進房陪睡，於是親人的喵喵就這樣陪睡了一整晚，還開啟一連串的撒嬌模式，可能是感應到貓奴的味道，天亮時也一直吵著討摸摸，直到原PO出門時，才將牠抱出房間，結果貓咪還露出依依不捨的神情，讓她瞬間融化了！

陪睡貓非常親人。（ETtoday提供，圖／網友詹詹授權）

第2天晚上回酒店時，詹詹心想著，若是當天還能有貓咪陪睡不知道該有多好，沒想到她洗完澡後，就一直聽到外面有貓叫聲，打開門說了聲hello後，前一天那隻陪睡貓咪就馬上從不遠處快步走來，甚至連招呼都沒打，就直接理所當然地進房，而酒店人員也特地送上牛奶和麵包讓她餵食，又度過了幸福的一晚。

酒店人員還送來食物讓房客餵貓。（ETtoday提供，圖／網友詹詹授權）

原PO笑說，土耳其酒店對貓咪真的很友善，其實在附近閒晃的全部都是流浪貓，但是酒店幾乎天天都會幫忙餵食，最多甚至曾經同時有將近50隻流浪貓在酒店遊盪，「他們的愛貓程度感覺是世界第一，貓咪走在酒店內或外面街上都很放鬆、很親人，但這隻陪睡貓最誇張，半夜還會塞在我脖子旁邊睡覺，實在太可愛了！」

喵：人家只想要陪你睡。（ETtoday提供，圖／網友詹詹授權）

最後退房時，也是詹詹將貓咪抱到大廳，牠才肯離開房間，依依不捨地和她們道別，而這樣的旅行小插曲讓原PO認為是非常特別的經驗，也直呼如果發生地點在台灣的話，很有可能已經把那隻貓收養了，雖然只有認識2個晚上，但她大概一輩子都不會忘記這隻貓咪，也向牠暖心喊話，「我不在的日子要慎選好人家陪睡知道嗎？」

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