【貓奴共鳴】主子發動隱身術　奴才以為走失即印街招　下秒被恥笑

喵星人身軀輕盈，經常來去無蹤，相信每位貓奴也曾領教牠們的「獨門隱身術」，誤以為牠們已逃出住所走失，嚇得頓失方寸。一名貓主更曾因誤會家中黑貓走失，隨即印製一疊尋貓啟事，正準備尋貓之時，卻發現只是一場虛驚。

日前（22日），一名貓奴在網上發文抱怨，指曾因家中貓主子躲藏太久，連大喊大叫也沒反應，遂心急如焚地搜索遍全屋，下一秒卻看見主子悠閒地走到面前，不屑地望著他。不少貓奴隨即留言表示感同身受，大呻被主子耍得團團轉，「養貓嘅人一定感受過呢種恐懼！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓貓最愛東躲西藏。（Getty Images）

有貓奴指，每次外出前已養成「數貓頭」的習慣，數算是否所有主子均在，每天尋找貓主子數次已成常態。另有，有貓奴嘆道：「間屋得100呎...都可以變成過萬呎咁…搵佢唔到」，笑言喵星人懂得「隱身術」。

貓貓：「奴才為甚麼這麼緊張？」（Unsplash）

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其中一名飼主留言，指她家中的黑貓有次曾躲在櫃內，而且默不作聲，害她以為愛貓已走失，致立刻印製街招尋貓。在她正打算下樓尋貓之時，卻赫然發現愛貓的一雙眼，才驚覺牠原來躲在櫃內。

擁有類似經歷的貓奴遠不止一人，百多名貓主紛紛留言表示有共鳴，有人更曾因此被嚇哭。面對任性的主子，貓奴們只能無奈嘆氣，再使出絕招吸引主子現身，「得開罐罐最有效」，避免虛驚一場。

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