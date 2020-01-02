【秋田犬】相依為命11年婆婆突去世　秋田犬性情大變嚇壞街坊

日本一位婆婆去世後，曾與她相依為命11年的秋田犬「Wasao」性情大變，嚇壞附近鄰居。以往總是安靜沉默的牠，突然經常胡亂吠叫，即使旁人喊停仍不肯靜下來。

日本青森縣有一位以烤章魚維生的婆婆──菊谷節子，她雖然收入不高，但仍然熱心收養流浪動物，當中包括秋田犬「Wasao」。可是，菊谷婆婆在兩年前因肺病去世，痛失親人的Wasao自此變得不一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

菊谷婆婆在十多年前收養Wasao。（Instagram@wasao_official）

菊谷婆婆於2017年病逝，享年73歲，她生前所養的狗狗們則由家人及店員繼續照顧。當中與婆婆感情深厚的Wasao因此性格大變，從甚少吠叫變得不受控制，不時朝路過的人和車狂吠，不論旁人如何阻止也沒用，激動模樣讓人心疼。

Wasao在婆婆去世後，經常突然哀嚎。（Instagram@wasao_official）

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早在2006年，婆婆已領養Wasao，在她的悉心照顧下，Wasao一洗頹態，變身雪白的可愛小狗。婆婆曾在訪問透露，Wasao原本非常不信任人，「被收養後牠才逐漸改變，Wasao現時就是我的家人。」

Wasao的可愛模樣引來電影公司垂青，邀請牠拍攝電影。除此之外，牠更曾擔任日本JR鐵路「鰺ケ沢站」的站長，負責迎接旅客及出席觀光活動。雖然Wasao爆紅，婆婆不但沒利用牠的名氣，反而更會親切地以食物款待特地探訪牠的粉絲。

▼▼外國一頭秋田犬天生彷似戴有「面具」,但這「面具」竟奪去牠的性命？！▼▼▼