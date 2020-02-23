【狗行為】公狗騎公狗是天生同性戀？6個真正原因狗奴要知

我們可能都會見過，一隻狗騎在另一隻狗的身上。你以為牠們是在做一些不可描述的事情？其實，狗狗這種騎跨行為，也是有其他不同的含義，例如宣示地位、玩耍甚至是疾病原因。所以，這就能解釋了，為什麼兩隻公狗之間也會存在這種行為。

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狗狗騎跨行為的含義

騎跨是狗狗的一種常見行為，也是哺乳動物在發情期經常會出現的一種行為。當公犬想要和母犬交配時，便會做出騎跨來試探。如果狗狗不在發情期，也出騎跨行為，可能是狗狗與同伴、主人玩耍，或者是種群社會地位支配權的一種認定行為，當狗狗壓力大時也會發生這種行為。

1.宣示地位

狗狗在狗群裡也有嚴格的等級區分，而騎跨有表示臣服的意思。如果兩隻同性狗狗做出騎跨行為，多數表示兩隻狗狗之間需要確立自己的社會地位和支配權。別以為只有公狗才會這麼做，其實母狗也有同樣的行為。

如果被騎跨的狗狗默默接受了這一切，那牠們彼此的社會地位就此確立了。宣示地位的騎跨，只是單純的騎跨，並不會有各種幅度的扭動屁屁行為。

如果被騎跨的狗狗默默接受了這一切，那牠們彼此的社會地位就此確立了。（IG@tanbanohatake）

2.玩耍

騎跨也可能是狗狗之間在玩耍。互相熟悉的狗狗才能開這樣的“玩笑”。如果是不熟悉的狗狗之間出現騎跨行為，那麼很可能就會引來一場“腥風血雨”。畢竟第一次見面就騎人家，誰也受不了這樣的恥辱。

這樣的玩笑，狗狗可能也會跟主人開。有時狗狗可能會騎跨在主人腿上，但這種做法是不正確的。因為這種抱腿騎跨行為，本身就是對主人領導地位的一種挑釁，如果主人不及時制止，就會動搖你的地位。

3.不可描述的事情

沒錯，就是你們想的那樣！一般來說，未閹割的公狗受到雌性信息素的誘惑後會發情，進而導致交配行為。有主人為了避免尷尬，就給狗狗做了絕育手術。但要注意的是，狗狗進行了騎跨行為後，能讓牠得到滿足感，這種記憶會一直伴隨著牠們。

這也是為什麼狗狗絕育後，還會做出騎跨行為的原因，所以獸醫建議在第一次發情前絕育。

狗狗進行了騎跨行為後，能讓牠得到滿足感，這種記憶會一直伴隨著牠們。 （IG@mt.fuji_1217）

4.壓力

狗狗長期獨自留守家裡，會感到無聊，甚至產生分離焦慮症。這時候，也會導致狗狗做出騎跨行為。牠們可能會在主人面前，對玩偶，或者是主人的胳膊和腿進行騎跨行為，是因為牠們希望能夠引起主人的注意，獲得主人的關心與陪伴。

5.疾病

疾病也會導致狗狗做出騎跨行為，例如尿路感染、尿失禁、和皮膚病等疾病。這些疾病會使狗狗不停地舔舐，啃咬，蹭觸或騎跨。如果發現狗狗頻繁地出現上述行為，鏟屎官就要帶狗狗去醫院做個專業檢查了。

6.支配欲

狗狗出於對物品的佔有欲，而做出騎跨行為，譬如牠們會騎跨玩具，枕頭或毛巾。因為生殖器是狗狗身上味道最濃郁的部分，牠們希望通過騎跨的方式，讓這些物件沾滿自己的氣味，從而宣誓主權。這種情況下，大多狗狗隻是單純的玩耍，但也要及時制止。因為縱容狗狗對物品的騎跨，很容易助長狗狗的支配欲，並發展成行為問題，甚至還可能會摩擦出血。

當狗狗對主人做出騎跨行為時，主人要及時推開牠，並嚴厲地說“不可以”。（unsplash@Mike Burke）

如何阻止狗狗的騎跨行為

當狗狗對主人做出騎跨行為時，主人要及時推開牠，並嚴厲地說「不可以」。因為主人必須使狗狗清楚，主人才是家里至高無上的領導者。鏟屎官可別認為這太過專制，過分的嬌慣和寵溺只會讓狗狗越來越難管教。在和狗狗建立信賴關係之前，必須用一貫的態度來管教。

如果發現狗狗騎跨在玩具等物品上時，主人如果強行要拿起玩具的話，可能會惹怒狗狗，甚至被咬。因此最好用不同的玩具，或者狗狗喜歡的零食來分散牠的注意力，再把玩具給拿開。當牠不再做出騎跨行為時，主人就不要吝嗇你對狗狗的讚美了。

此外，上文也提到，狗狗做出騎跨行為還可能是想引起主人的注意。那主人平時就多陪牠們玩耍，讓牠們保持愉悅的心情。此外，也要多帶牠們出去散步，以保證充足的運動量，消耗掉多餘的精力。如果在散步時，發現狗狗騎跨在別的狗狗身上，為了避免雙方的尷尬，當主人可以馬上發出製止的指令，並拉扯牽引繩，把狗狗拉開。

所以啊，當下次看到兩隻公狗在做騎跨動作時，可別再自行腦補一個搞基故事了~

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