狗狗食飯太急唔知飽？生理、心理一文剖析　教你如何教牠慢慢吃

說小狗是吸塵器，應該沒人沒人反對吧！幼犬大多在長身體，吃多多，更重要的是牠們發育還不完全，不知道吃飽了，有時飽到吐了都還想吃。 幼犬吃得多，還吃得快，不少小狗吃飯時特別亢奮，囫圇吞棗。一些主人對此感到擔憂，狗狗不咀嚼，不會消化不良嗎？

狗狗為什麼吃得那麼快？如何讓狗狗吃飯慢下來？點圖細閱↓↓↓

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當狗狗因為疾病影響了新陳代謝和食物的吸收，牠無時無刻都會覺得很餓，所以會吃得很快補充能量（unsplash@Matthew Henry）

狗狗為什麼吃得那麼快？有這4個主要原因：

1. 跟狗狗的牙齒有關

實際上狗狗吃飯咀嚼少，跟牠們的牙齒很有關係。狗狗的牙齒分為犬齒和臼齒：犬齒負責將肉類撕裂咬開，而臼齒則是負責研磨較硬的肉和蔬菜。但因為狗狗的臼齒又小又尖，就算費勁力氣也只能簡單咀嚼，所以吃東西時都是稍微捏幾下就吞下肚皮。

2. 狗狗吃的狗糧過於低質

狗狗並不會分辨狗糧的質量，因為產商噴塗在狗糧外面的誘食劑，就已經讓牠們欲罷不能，吃得特別快。但低質狗糧就像炸雞薯條漢堡，偶爾吃可以，天天吃就有問題。

3. 狗狗感覺到了競爭壓力

這跟狗狗的經歷有關，某種狗狗之前流浪時沒吃過飽飯，狗狗小時候被兄弟姐妹搶食，或者現在家裡有多隻狗狗讓牠有壓力……當狗狗把食物當成稀缺資源時，牠會吃得很快生怕被別人搶走，嚴重的狗狗即將護食。

4. 疾病原因

很少主人會考慮到狗狗因疾病而狼吞虎咽！當狗狗因為疾病影響了新陳代謝和食物的吸收，牠無時無刻都會覺得很餓，所以會吃得很快補充能量。

糖尿病：狗狗患上糖尿病後，食量，飲水量，排尿量都會增加，但體重卻不斷下降。 庫興氏症候群：像糖尿病一樣，庫欣病也會使胰島素水平升高，導致狗狗一直有疲勞感。 甲狀腺功能亢進：甲狀腺過度活躍直接影響新陳代謝，導致食慾增加甚至體重增加。

一般狗狗吃得快，並沒有多大關係，最多就消化不良，腸胃吸收不好。但如果大型犬吃飯狼吞虎咽，特別是一些深胸犬，把很多空氣一起吞下肚子，導致胃扭轉，食物和氣體在封閉的胃裡膨脹起來，這時就是和死神賽跑了。

如果你家養的是大型犬，建議主人從小開始，就教導狗狗吃飯放慢速度，這既可以減少胃扭轉的風險，還能提高進食的質量。

讓狗狗吃飯慢下來的5個簡單方法（unsplash@CJ Infantino）

讓狗狗吃飯慢下來的簡單方法：

1. 首先帶狗狗去做身體檢查

這是針對突然增加食量的狗狗，讓醫生排查是不是疾病問題！如果是幼犬吃飯狼吞虎咽，主人大可不必擔心，用其他方法代替即可。

2. 換掉狗狗的劣質狗糧

如果你家狗狗超級喜歡吃狗糧，甚至超過了零食，那這款狗糧是很有問題的。如果你不是很挑剔，那購買狗糧其實不難，找大牌子，對比下成分表就差不多了。現在豬肉都漲價了，狗糧多少錢一斤合理，大家心裡都有數，不要貪便宜而買到劣質狗糧。狗狗身體健康，大部分都是吃出來的！

3. 少食多餐，定時定量餵食

科學的替代方法，可使狗狗吃得更健康。如果你平時一天給狗狗吃2頓，現在可以改成3頓。少食多餐使狗狗更有飽腹感，消化更好。

4. 用慢食碗

慢食碗是大部分主人的選擇，簡單方便。慢食碗就是在普通狗碗的基礎上，在碗中間加上障礙物，給狗狗吃飯增加一點。現在不少慢食碗升級再升級，裡面複雜得跟迷宮一樣，吃飯的同時還能鍛煉狗狗的大腦。PS：買慢食碗的時候，盡量避開塑料碗，對狗狗不好。

5. 用漏食玩具讓狗狗慢下來

這種是一個正向訓犬師分享的方法，主要用在狼吞虎咽比較嚴重的狗狗。他家狗狗是一隻非常活躍的邊牧，最苦惱的是，牠的食物驅動力非常強，吃飯的時候總是囫圇吞棗。為了解決這個問題，訓犬師買了很多益智漏食玩具，各種各樣。邊牧每天吃飯，就變成了跟玩具鬥智斗勇。因為漏食玩具的特性，牠吃飯變得更加困難，一頓飯有時吃了40小時。狗狗吃飯慢下來的同時，精力也得到消耗，在家都不鬧了。如果你家狗狗吃飯真的很快，主人可以嘗試某些餐，讓牠用漏食玩具吃，看看效果如何。

如果你平時一天給狗狗吃2頓，現在可以改成3頓。少食多餐使狗狗更有飽腹感，消化更好。（unsplash@charles）

小時候，爸媽都會教導我們吃飯要注意什麼。但狗狗一般1個多月大就離開狗媽媽，來到主人的家裡，一些情真的需要主人引導教導。如果你家狗狗吃得太快，快用上面的方法試試吧！

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