混種狗原本是個小女生　長大後驚變「一眉道長」

米克斯犬（混種犬）小時候的長相永遠都只能「參考」！台灣飼主郭宇傑先前撿到了一隻可愛的流浪小米克斯，當時遇見狗狗時，牠還是個臉上有著「四目」的萌系女孩，他原本心想「長大後一定很帥」，怎料現在卻覺得自己被詐騙了，毛孩直接變成「一眉道長」讓他哭笑不得！

汪汪小時候還是可愛的四目。（Facebook@郭宇傑）

其實在飼主養了3個月後，狗狗的眉毛就已經從兩點漸漸蔓延成兩條「韓式粗平眉」，但沒想到越長越大後，棕色的部分幾乎快佔滿了整張臉，原本的小黑臉完全消失，讓爸爸無奈直呼，「本來撿到這隻小女生以為長大會是很帥的四目，結果...結果.....那兩點眉毛擴散到整張臉，變成一眉道長！」

飼主將照片PO至Facebook社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑噴表示，「哇這個騙很大喔」、「騙人，這不同隻」、「這樣也差太多了吧，真的沒被調包嗎xd」、「小時候的黑不是黑」、「女生嘛總希望自己白一點」、「又一個卸妝的」、「有去霧眉啦」、「詐騙集團啊XD」，讓主人也笑回，「想告狗父母詐欺，但是投訴無門啊！」

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