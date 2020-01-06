【貓行為】老爸離世貓咪絕食　呆坐墓前等爸回來　網民見這幕哭崩

誰說貓咪高傲無情，其實牠也有深厚感情，只是不輕易表達出來。在印尼，有貓咪自老主人離世後，便一直不吃不喝悶悶不樂起來，宜到把牠帶到墓前，牠才慢慢釋懷。而牠凝望墓碑一動也不動旳一幕，更是催人熱淚，令人動容。

貓咪一直凝望着墓碑，彷彿在訴說無盡心事。（fb@Fadhil Raihan）

這個令人動容的人貓故事，發生在印尼。由Fadhil Raihan在Facebook社交平台裏分享出來。他指爸爸在12月初時因病入院，而家中的貓咪Rambo，從小便由爸爸收養照顧，每天人貓總是形影不離。當爸爸因病入院時，Rambo在家中已顯得很不安，在家裏亂竄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這情貓咪真的很掛念着老主人】

+ 4 + 3 + 2

最終老父因病在醫院離世，當將遺體帶回家作告別儀式時，貓咪Rambo好像已知主人已不能再和自己玩，牠只是呆坐在家人與親友身旁，像是默默地一起參與禱告般。

家人一直在忙於打點後事，但也發覺貓咪出現異常行為。牠身體發熱，而且不吃不喝，總是沒精打彩。由於擔心貓咪情況，於是帶了牠到獸醫診所裏檢查並住了幾天。獸醫表示貓咪沒有病，只是沒吃東西所以顯得虛弱。貓咪從診所回家後，還是神情呆滯，不是睡覺便是盯着電視一動也不動。

貓咪別傷心，老主人希望你幸福活下去。（fb@Fadhil Raihan）

有家人提議帶貓咪到爸爸墓前，這可能讓牠能釋懷。沒想到Rambo到亡父墓前，便一直凝望墓碑，像是有許多情深說話要表達。家人讓貓咪在墓前默哀了一段時間，然後才帶牠回家。自從到過亡父墓前，貓咪像是心情開朗了些，開始回復食慾，在家裏也會四處踱步，但牠不時仍會突然靜止下來，像是緬懷着已不在的老主人。

網民看到貓咪凝視墓碑的背影，都已被感動了。沒想過平日高冷的貓主子，也有如此情深的一面。「貓咪好好過日子，主人在天會保佑」、「貓咪有靈性，我哭了」、「沒想過貓也會這樣，牠很有感情」、「日子總要過，貓咪要堅強呀」、「情深說話未曾講，為何離我而去」。