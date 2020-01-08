【柴犬】仇家狹路相逢爆罵戰　25秒後神奇的事發生　網民笑到哭

柴犬惹事生非似乎是本能，明明不是大型犬，卻喜歡挑戰大狗。如果兩隻柴犬相遇的話，更隨時引發一輪口水戰。在抖音上，便有一段兩柴互吠的影片，當牠們吵得面紅耳赤時，沒想到結局竟是如此。

柴犬就是百厭，愛惹事！（資料圖片）

這段有趣的柴犬吵架影片，近日在抖音上瘋傳，不少人都被兩雙柴犬的刺耳吵架聲所吸引。滿以為牠們勢成水火，主人放手便一定會打起來，怎料結局不似預期。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，兩柴相遇的惡鬥經過，最終結局令人笑翻】

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影片開始時，兩位抱着柴犬的主人似乎已留意到，手抱的柴犬似乎看對方不順眼，因此不斷很凶的在吠叫。情緒激動起來時，更幾乎要爭脫主人的手。但兩位主人超淡定，似乎一點也不膽心，更笑着把柴犬放到地上。

結果神奇的一幕出現了，兩着本來吠得激動的柴犬，一落地便靜了下來，雙方互相怒視，然後，然後便沒然後了，兩雙柴犬默默地散開。

網民看到結局來得如此突然，都笑翻了。「狗仗人勢，就是這樣」、「如果是雪橇的話已直接開咬」、「柴犬就是這樣，沒事也要吠」、「實在太可愛了」、「吠得這麼凶，以為有什麼深仇大恨」、「兩隻傻狗」、「這叫狐假虎威」。

【點擊圖片看另一隻柴犬，牠也是仗着主人在身旁便四周惹事，實在令人無言】

除了這兩隻柴犬外，早前也有兩群狗狗在街上碰面並展開對罵，鏡頭一轉竟有一隻柴犬加入戰團，牠的罵相相當兇狠，不過細心一看，柴犬的前肢竟然緊緊抓坐主人的小腿，強烈的對比叫網民哭笑不得。