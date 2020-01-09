【寵物善終】虎斑貓失蹤5年　陰陽眼友人告訴真相：牠一直在這裏

大家相信寵物有靈魂嗎？如果你相信寵物投胎、轉生之說，這位貓主的親身經歷或許會感動你。 台灣有隻虎斑貓在5年前離家後不知所蹤，貓主因此感到傷心欲絕。5年後，她的朋友上門拜訪，驚爆出傷心的真相：「牠一直在這裏。」

台灣虎斑貓「布魯托」自5年前某晚突然失蹤。（示意圖／unsplash圖片：Ramiz Dedakovic）

台灣有位貓主Pang在5年前養了一隻虎斑貓「布魯托」，牠是一隻很聰明的貓咪，經常會從窗戶偷跑到街外玩耍，偶爾會在大門哭鬧，要貓主開門放牠回家。直至有天，貓主看電視節目時，突然聽到一聲貓咪的哀號，於是立即衝出門找，可惜找了很久都沒有發現布魯托。從那天開始，布魯托就好像人間消失了，不管貓主怎樣找，還是找不到牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來，布魯托慢慢淡出了她的生活，她又再養了兩隻貓咪。有次，她有位具有陰陽眼的朋友來訪，突然跟她問道：「妳是不是有養過一隻虎斑貓？很小一隻？」貓主對她的話感到訝異，朋友接著說：「牠一直在這裏，牠好像放心不下的感覺，也許妳該跟牠道別，感覺牠一直擔心妳。」

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貓主當晚在心底輕聲地跟布魯托道別：「媽媽沒事了，你要好好的投胎，如果可以的話不要再當貓了好嗎？對不起，媽媽不知道原來你一直都放心不下我，真的很對不起。你可以放心離開了，我愛你。」從此，該名朋友再沒提起布魯托的事情，貓主亦相信貓咪已經投胎轉世。

及後，貓主跟她的父親提起這件事，才知道他在布魯托失蹤翌日，在住處對面馬路發現牠的屍體，不過看著貓主那麼傷心，只好私下把牠處理掉。貓主把布魯托的故事放到facebook群組，內容吸引多達3千位網民點讚，部份網民留言指：「貓咪跟著你那麼久」、「心裏酸酸的」、「好難過」、「看完眼眶紅了」也有網民留下貼心的提醒：「養貓咪門窗都要關好。」

為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......

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台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

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