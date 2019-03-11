叮囑臨終老貓下世當她孩子　台女兒子頭皮驚現「約定印記」

台灣網民Queena Hsiao前天在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」發文，分享一洋蔥經歷。她指，曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

約定紅色胎記作記認

Queena飼養了十多年的愛貓「比比」於2017年6月因病離世，她叮囑「比比」要投胎成她的孩子，並以紅色胎記作為記認。Queena去年懷孕了，並誕下了次子「藍寶」。按台灣傳統習俗，嬰孩滿24天大便要剃頭，就在「藍寶」的頭髮被剃光後，她發現了「藍寶」的頭皮上有一塊明顯的紅色胎記，她看見後瞬間鼻頭一酸，熱淚盈眶，認定是「比比」遵守承諾的記號。

Queena叮囑愛貓「比比」要投胎成她的孩子。（Facebook@Queena Hsiao）

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其實在「藍寶」剛出生時，她已立刻檢查其身上有否胎記，但當時沒任何發現，令她失望透頂。她憶述當時心情：「全身上下連蛋蛋都檢查了，別說紅色胎記，連個印子都沒有，『比比是不是忘記來了』？」但後來卻在剃頭儀式時發現這個「約定的印記」，令她喜出望外。

Queena在兒子的頭皮上發現一塊明顯的紅色胎記。（Facebook@Queena Hsiao）

「比比」與主人經歷人生高低

「比比」原本是頭流浪貓，早在十多年前，Queena在街上看到「比比」被一位婦人用腳踢。當晚，她便帶著貓罐頭重回該街道，成功引出了貪吃的「比比」並帶回家。

這些年來，性格溫和的「比比」伴她走過了高山低谷，包括失戀、結婚、產子等。可惜已屆十多歲高齡的「比比」始終不敵病魔，於2017年逝世。「比比」臨終時，Queena不捨地與牠約定：「要來當我的小孩喔！不然約定做個紅色胎記在身上好了！長在屁股上或其他比較看不到的地方也可以喔！」

Queena起初因在「藍寶」身上沒發現任何胎記而失望透頂。（Facebook@Queena Hsiao）

大兒子出言安慰後發現懷孕8周

痛失愛貓的Queena每日以淚洗臉，她4歲的大兒子Ethan卻在某天突然出言安慰：「媽媽你不要哭不要難過，『比比』會來當你的小baby！因為牠很愛你啊！」去年，一向不吃魚的她突然非常想吃魚，令她突然回想起大兒子Ethan的說話，於是便姑且買了驗孕棒檢驗。豈料結果令她十分驚喜，醫生更指原來她已懷孕8周。

「藍寶」現時將滿1歲。（Facebook@Queena Hsiao）

「藍寶」現時將滿1歲，Queena感概地說：「謝謝你投胎來當我的小孩，讓我能繼續愛你。」