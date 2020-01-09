懷孕貓媽遭當場撞斃　胎中5幼貓掉出　善心女看到這隻超驚喜

台灣新北市街頭一隻孕貓遇上車禍，當場被撞斃，牠腹中的5隻幼貓亦因此跌出。一名善心女子隨即上前幫忙善終，她發現雖然其中4隻不幸喪命，但還有一隻幼貓倖存下來，現已被送到暫托家庭，情況穩定。

台灣新北市前日（7日）發生一宗慘劇，一隻懷孕的貓媽媽於馬路被撞倒，當場斷氣。一對路過的情侶見狀隨即上前，意外地發現一隻大難不死的初生幼貓，立刻將牠送醫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻懷孕貓媽被當場撞斃，腹中5隻幼貓亦因此跌出。（Facebook@Ji Shiuan）

事發於周二晚，一對情侶行經一條馬路，赫然發現路中心有一隻血跡斑斑的貓。他們上前查看，發現貓貓已斷氣，而牠的肚子更因遭受衝擊而爆開，5隻未開眼的幼貓從中跌出。可惜，其中4隻幼貓已喪命，只剩一隻還有微弱呼吸。二人忍痛立刻將離世貓貓送往火化，並將倖存幼貓送院，但被診所以「風險太大」為由拒絕接收。

一對情侶隨即上前幫忙善終。（Facebook@Ji Shiuan）

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於是，他們轉向附近的寵物店求助，幸得店員伸出援手，成功保住幼貓性命。幼貓穩定下來後，女方又在網上發文，為幼貓尋找暫托家庭。目前小貓已獲家庭暫養，狀況穩定，善心女表示日後或將開放領養。

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