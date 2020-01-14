【視點31】黃秋生舌戰何君堯　政治立場大不同　竟同是愛毛孩之人

立法會議員何君堯與藝人黃秋生今日（14日）應邀出席港台節目《視點31》擔任嘉賓，討論「警暴」，二人向來敢言，因此這場「舌戰」令一眾網民格外期待。雖然二人政治立場相反，但在對待動物方面卻有相同之處。

港台節目《視點31》繼請來藝人杜汶澤和陳百祥後，再次邀請到兩位立場相左的嘉賓──黃秋生和何君堯同場，圍繞「警暴」主題舌戰。眾所周知二人政治立場大相逕庭，然而二人在愛護動物方面，卻罕有地立場相近。何君堯是3隻狗狗的飼主，而黃秋生雖然沒飼養寵物，但他一直不遺餘力為動物權益發聲。

何君堯現時共養有3隻狗。（Facebook@何君堯）

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收養流浪狗及被棄養老狗

何君堯現時共養有3隻狗，分別為9歲的秋田犬「Charlie」、5歲的唐狗「Chow B」，以及10歲的松鼠狗「雪雪」。他曾在傳媒訪問中透露，Chow B和雪雪均是從路邊收養，前者當時只得手掌般大，更渾身佈滿牛蜱。至於雪雪則是因被前飼主棄養，被何君堯收養時已屆7歲。

黃秋生一直不遺餘力為動物權益發聲。（Facebook@黃秋生）

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去信KFC促停止虐雞 批懲教所棄貓

黃秋生向來敢言，從不忌諱為公義發聲。他曾於2009年去信肯德基母公司總裁，促請停止虐雞行為，如在雞飼料眾加入藥物，和為雞斷喙等，希望雞隻能得到更人道對待。

除此之外，大嶼山塘福懲教所於2017年爆出棄貓醜聞，黃秋生隨即在網上發文，疑似回應事件：「唔愛貓咪唔愛貓囉，環乜鬼境偏遠啫，哦！市中心你就比養呀？環乜鬼境衛生啫。你日日都開大啦，又唔見你話自已唔衛生？唔好返工？或者唔去廁所？會清潔㗎嘛，人嚟㗎嘛。唔愛貓就唔愛貓啦，講咁多廢話做乜？」

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