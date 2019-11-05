【視點31】陳百祥、杜汶澤激辯　原來他們都有養寵物

藝人杜汶澤和陳百祥近月多次就《逃犯條例》引起的風波發表公開言論。他們今日（5日）下午獲邀出席香港電台「視點31」的直播節目《談局勢論民情》同場較量，討論現時香港政局。雖然他們持不同立場，但他們都有一個共通點：就是飼養寵物。

杜汶澤和陳百祥今日（5日）出席香港電台「視點31」的直播節目《談局勢論民情》。（facebook：「視點31」直播截圖）

藝人杜汶澤和陳百祥今日（5日）下午獲邀出席香港電台「視點31」的直播節目《談局勢論民情》同場較量。

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杜汶澤與妻子田芯妮共同飼養了一隻金吉拉貓Momo。二人的貓奴之路始於2013年7月，自此便經常在社交平台分享與愛貓的合照。

去年，Momo因不慎吞下健身帶的膠粒，需要進行手術取出異物。留醫期間，獸醫意外發現Momo患有先天性心臟病，自此要服食相關藥物，現時情況穩定。手術後，Momo的脾氣變得暴燥，不讓陌生人撫摸，更遭到訪杜家的客人「投訴」。

及後，杜汶澤在社交平台撰文回應指：「她不想要工作，又沒有社交，更沒有伴侶，性格再壞也影響不少誰，我不寵壞她幹嘛？反正她的壽命長不過我，就讓她野蠻地活幾年吧！」他果然把Momo視為心頭寶！

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至於人稱「叻哥」的陳百祥，近年的「撐警」言論備受爭議，他與杜汶澤雖立場不同，但同為愛動物之人。叻哥曾同時飼養5隻狗狗，包括古代牧羊犬、金毛尋回犬、大白熊犬等，更曾帶同古代牧羊犬「妹妹」及大白熊犬「Bear Bear」出演電視節目。

叻哥於節目《寵愛wakaka》上聲稱，非常疼愛家中毛孩，不但與愛犬同床進睡，甚至會為愛犬們準備專屬車輛及司機。叻哥同時亦大讚愛犬聽話，指大白熊犬Bear Bear偶爾更會客串電影，賺取罐罐。但乖巧的狗狗們其實也有鬧脾氣的時候，叻哥憶述有次因一眾朋友到訪，而暫時將愛犬趕到花園，豈料卻惹愛犬生氣，各叼走每位朋友一隻鞋子，讓他哭笑不得。

叻哥曾帶同古代牧羊犬「妹妹」及大白熊犬「Bear Bear」出演電視節目。（無綫電視截圖）

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