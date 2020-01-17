棄狗│老虎狗B被垃圾袋密封遺棄　網民質疑來自香港繁殖場：無晶片

昨晚（1月16日）有網民於facebook「蠔涌新村居民會」群組，分享一宗令人憤怒的棄狗事件。網民發帖指，在村內的垃圾站聽到微弱的狗吠聲，查看後竟發現在一袋已封口的垃圾袋裏，有一隻奄奄一息的小狗，懷疑是繁殖場棄狗，引來不少網民震怒。

昨天傍晚（1月16日）有網民於facebook「蠔涌新村居民會」群組，分享一宗令人憤怒的棄狗事件。該網民途經垃圾站時，聽到垃圾桶傳出微弱的狗吠聲，於是二話不說翻開垃圾筒，逐一拆開已封口的垃圾袋，最終在一袋垃圾裏發現一隻小狗，該網民指出：「個黑色垃圾袋扎好晒，都唔預俾人發現，只係我哋行過聽到微弱叫聲，先逐個袋摷。我哋見到嗰時，其實好心痛，都爆咗好多句粗口！」

網民及後把小狗送到獸醫診所做檢查，發現小狗患有腸炎。經醫生注射疫苗後，目前情況穩定。由於小狗身上沒有晶片，所以該網民懷疑牠屬自家繁殖，由於牠患病腹瀉，便放在垃圾袋遺棄。小狗目前由該網民帶回家照顧，並正考慮收養牠。

▾▾▾點撃圖片放大：看小狗獲救情況▾▾▾

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「最嬲係扎住喺膠袋入面，如果佢唔叫，就無咗喇！」該網民把小狗的事情發布到facebook群組「蠔涌新村居民會」，獲超過2千位網民關注，並轉發到各大寵物群組，不少網民都對原主人棄狗行為感到憤怒，有網民留言指：「好彩有人發現佢咋」、「把牠放在這的人一定會有報應的」、「每次見到這些心很痛」、「點解可以咁做」、「施虐者枉為人」。

《香港01》正向該名網民了解被棄狗B最新情況。

德國一頭松鼠狗因被虐待，從此只剩下3隻腳。但身體上的殘疾並未令牠垂頭喪氣，換上義肢的牠性情開朗依然。牠的飼主希望能以其經歷散播正能量，遂為牠拍下不少唯美照片，並俘虜了十多萬名粉絲。

▼▼一頭松鼠狗裝上義肢後，竟跑得比兄弟更快，更吸引了14萬粉絲▼▼

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小貓Miu Miu因意外失去一隻前肢，但也同時令牠覓得好歸宿，遇上現任飼主Steve，告別從前自生自滅的日子。Steve為了這隻重傷小貓，不惜貸款萬元為牠付手術費，助牠展開新生活。

▼▼▼貓貓因被放養導致須截肢，一名港人寧借錢也要為牠籌措手術費▼▼▼