狗狗剪毛後被大意老公接走　一開門嚇呆妻子揭爆笑真相

雖然飼主每天也會面對毛孩，但你又有認真地端詳牠們的樣貌嗎？外國一名飼主受妻子所託，到寵物美容店接回愛犬。直至他回到家後，才被妻子揭發原來這隻狗狗並非他們的愛犬。

外國飼主Coco Salazar早前拜託丈夫Rudy到寵物美容店，接回愛犬BooBear，豈料Rudy卻鬧出「抱錯狗」的大笑話，令他們一家成為網絡熱話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@ CoCo Salazar）

Coco前陣子連續工作了15小時，丈夫Rudy因怕她過分勞累，遂主動請纓幫忙，並接下了到美容店接回愛犬BooBear的重任。到達美容店後，Rudy向店員表示「我是代替老婆Coco來接回狗狗的」，然而店員似乎聽錯了，誤將一頭名叫Coco的狗交予Rudy。恰巧這頭名叫Coco的狗與BooBear同樣擁有一身白色毛髮，樣貌亦有幾分相似，於是Rudy便不虞有詐把狗狗帶了回家。

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回到家後，Coco一眼就看出丈夫所抱的並非BooBear：「雖然狗狗美容後外型會有所改變，但這隻根本不是我們的BooBear！」至於這隻被強行抱到陌生住所的狗Coco，則一直表現得十分乖巧，完全沒有反抗及不安。夫妻二人發現抱錯狗後，立刻拍下這個爆笑時刻，Coco在片段中戲謔丈夫「他帶了錯狗回來」；丈夫則尷尬地大笑，辯稱：「他們（店員）給了我錯的狗！」最後Rudy便抱著狗狗走出家門，踏上「換狗之旅」，兩隻狗狗也分別回到真正的主人處，順利結束了這場鬧劇。

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