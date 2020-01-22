臘腸犬夢想當牧羊犬　短腿缺點神逆轉　趕羊能力竟能超越真牧羊？

狗狗不單是人類最忠誠的好朋友，還是最合作的夥伴。 美國有隻臘腸犬從小開始受到農場的牧羊犬的影響，雖然牠的四肢短小，但是無礙牠領導羊群，還因矮小帶來了優勢。

美國新南威爾士西部有家農場，農場主人Ebony Hewitt最近飼養了一隻臘腸犬「Archie」，9個月大的Archie看到牧羊犬帶領羊群的威風模樣後，便開始模仿牠們的行為，學習領導羊群。Ebony看到Archie經常以渴望的眼神看著其他牧羊犬工作，決定讓牠上陣放牧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠矮小的身型更成為了一種優勢，由於Archie跑得非常快，令牠可以輕鬆繞過綿羊，帶領羊群前進。Ebony從沒教導Archie怎樣牧羊，「牠一定從其他牧羊犬身上學習怎樣領導羊群。」

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缺點神逆轉成優勢

「臘腸犬是一個固執而聰明的品種，牠們會選擇性失聰，不聽從指令。」正因為這種固執，令Archie的克服了四肢短小的先天問題，憑著牠對牧羊的執著和熱情，成為了一隻出色的「牧羊犬」。

Archie在「下班」後，會跟Ebony一起回家，平日最喜歡躺在沙發上睡覺。Ebony偶爾看到Archie入睡後，臉上的表情仍然非常著緊，她笑說：「牠大概夢見自己追著羊群。」

跨物種友情可以是不同組合，最常見到的是貓狗成為密友。而這次要介紹的，是德國牧羊犬與雪貂這組合。來自立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的女子Diana Grib，她家裏便養了德牧和雪貂，雖然兩者體型和品種差異很大，但無損彼此感情，親密如兄弟。

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來自美國的德國牧羊犬Ranger，大概是世界上最迷你的德國牧羊犬。目前2歲的Ranger，外表卻只有半歲大，看起來非常童顏！至於牠保持年輕的原因，卻跟一個奇疾有關。

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澳洲中途島多年前更聘用牧羊犬擔當「企鵝保鑣」，避免瀕臨絕種的「小藍企鵝」淪為狐狸的食物。經過多年的努力，小藍企鵝的數量已經增加近20倍。最近，有位資深的企鵝保鑣終於要退休了，當地人員更為牠安排了新任務！

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