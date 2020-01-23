【貓減肥】橘貓體重達35磅　全因腦退化症主人1個貼心行為變肥貓

橘貓果然是吃貨！美國最近便出現了一隻重達35磅的橘貓！ 據動保組織推測，由於貓咪的主人患有腦退化症，他可能時常忘掉生活的細節，因此擺出大烏龍！

Bazooka重達35磅，需要二人合力才能把牠抬起。（facebook圖片：SPCA of Wake County）

橘貓Bazooka目前只有5歲，不過牠的體重竟重達35磅！牠日前因主人離世，被送到美國動保組織SPCA of Wake County，成為了收容所裏最重的貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

據SPCA Wake指出，牠的前主人由於患有腦退化症，時常會忘記生活的細節，因此懷疑他看到貓碗空蕩蕩，沒有意會到貓咪已經吃飽，於是持續地為貓添加糧食，導致嘴饞的Bazooka越吃越胖。SPCA Wake指出： 「貓主顯然很愛鍚牠。」

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+ 5 + 4 + 3

SPCA Wake正積極地幫牠減肥，至少要減輕體重的一半（約17磅）甚至更多，牠才能回到健康的體重。不過貓咪減肥過度，很容易導致身體出現問題，例如脂肪肝，因此要循序漸進，「對貓來說，減磅會對牠們整體健康帶來影響，所以減肥相當困難。」

Bazooka已經被好心人收養，目前正配合SPCA Wake的處方飲食，希望可以幫牠減到健康的體重。

日本有隻叫作「Ikura」的貓咪，牠看起來跟其他貓咪沒什麼分別，只是臉張得比較圓，沒想到牠的腰竟然跟女生一樣粗！牠甚至比忌廉哥還要重！

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來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

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