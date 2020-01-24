【武漢肺炎】貓狗也有肺炎　傳染性極強難預防　嚴重可兩日內死亡

武漢肺炎蔓延至多國，香港屢傳確診病例，全港市民人心惶惶。其實除了人類有機會患上肺炎外，動物也有動物的肺炎。肺炎對貓狗而言可算嚴重病症，嚴重者或在短短數日內喪命。

武漢肺炎病情急速擴散，全港市民人人自危，擔心會再次經歷如03 年「沙士」般的大型疫症。其實不止人類的肺炎具強傳染性，貓狗肺炎的傳染性相比之下可謂「有過之而無不及」。資深獸醫黎昌生指，貓狗肺炎可透過多個渠道傳染，嚴重者或在數天內病逝，殺傷力不容忽視。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Getty Images）

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獸醫：貓狗肺炎勁容易傳染

貓狗的肺炎就如人類肺炎般，並不罕見，幼年或老年的動物均是高危族群。最常見的感染情況是由其他病症惡化，如狗瘟及流感等，繼而演變成肺炎。黎昌生直言貓狗肺炎「勁容易傳染」，除了飛沫外，傳播途徑還包括分泌物、身體接觸、共用玩具或器皿等等。再者，現時並沒供貓狗預防細菌的口罩或其他防具。因此，他指貓狗如欲避免感染，只得直接在獨立房間內隔離患病者，杜絕其他動物和牠的一切接觸。

假期前後為發病高峰期

黎昌生指貓狗亦有患病高峰期，但並非如人類流行病般受天氣所影響，而是受初生動物的數目影響。他坦言節日及假期是貓狗肺炎高峰期：「例如聖誕、暑假呢啲時間，會多咗人買貓狗BB返去養，寵物店就會喺短期內生多啲出嚟，而BB本身抵抗力弱易病」，繼而導致更多貓狗患病。