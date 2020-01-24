【武漢肺炎】百厭金毛尋回犬咬爛主人護照　竟意外成她救命恩人

毛孩有著比我們更敏銳的觸覺，說不定就連直覺也比我們更準確。一位飼主本來打算這星期往武漢旅行，但她所養的金毛尋回犬卻在月初咬爛其護照，令她只得被逼放棄旅行。但她近日眼見武漢肺炎疫情急速惡化，才驚覺原來愛犬救了自己一命。

本月初，台灣一名飼主在網上發文抱怨，指其愛犬Kimi在旅行前夕咬爛了她的護照，害她無法如期旅行。然而，該飼主上周再次發文，透露原本旅行目的地正是武漢，並表示全靠Kimi才可避過正急速擴散的武漢肺炎：「仔細回想，這孩子真的是在保護我。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女飼主的護照被金毛犬Kimi咬得破爛不堪。（Facebook@金毛愛旅行の視角）

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金毛尋回犬Kimi性格調皮，經常令女飼主哭笑不得，月初更咬爛了她的護照，害她暴跳如雷。女飼主原本打算在這周到訪武漢，然而就在她打算訂購機票之際，赫然發現護照已被Kimi咬得面目全非，無法再使用，使她不得不放棄旅行大計。但隨著武漢肺炎疫情越趨嚴重，女飼主才驚覺Kimi也許是救了自己一命，遂在網上分享這段經歷，發文感激愛犬：「還好有你阻擋了我的行程，讓我能平安的和家人一起團圓過年。」

網民們得悉Kimi飼主的經歷後，紛紛大讚Kimi聰明，「牠用心良苦」、「神犬護主」、「所以趕快奉上無限量的肉肉」、「一切都是注定安排好的」、「牠是收到緝毒犬在前線傳來的風聲才阻止你吧」、「哈哈，不曉得是主人逃過一劫還是金毛」。

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