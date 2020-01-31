【武漢肺炎】狗狗戴口罩防疫惹熱議　執業獸醫話你知有無用

武漢肺炎確診病例持續上升，市民四出搶購口罩，造成「一罩難求」。有內地專家今日更指出，新型冠狀病毒可在哺乳動物間傳播，有需要隔離曾與帶病者接觸的寵物。近日網傳市面有狗口罩，聲稱可隔絕PM2.5，不少狗主都希望為狗狗增添保護，不過有關口罩是否能阻隔細菌及病毒，一起來聽聽獸醫意見。

武漢肺炎持續肆虐，本港防疫用口罩被搶購一空，各區均出現市民大排長龍買口罩的場面。近日有網民上載狗狗戴口罩照片，隨即惹來熱列討論，不少主人更表示希望買到有關口罩，為狗狗增添保護。

▼▼▼▼▼點擊放大看網上所售的狗狗口罩▼▼▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

不過，執業獸醫張翠玉接受《香港01》訪問時直言，她對狗口罩預防病毒效用成疑：「如果口罩不夠緊貼，也幫不了甚麼。」她續指，該口罩的防菌效用並未經科學測試，而且狗狗經常四處嗅聞，容易弄濕口罩，令細菌病毒有機可乘。

因此，她認為的最佳預防方法是避免到多人的地方，訓練狗狗在家如廁，甚或是隔離牠們，防止牠們惹上病毒。獸醫黎昌生補充指，寵物感染人類病毒機會近乎零，飼主毋須過份憂慮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有寵主曾在網上購入狗狗專用口罩，這款口罩是否能有效防疫？（Facebook@我係大隻唔係肥- Cookie大隻仔日記）

內地學者與世衛說法不一

不過，中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟昨日（30日）指，新型冠狀病毒可在哺乳類動物間傳播，籲飼主隔離曾接觸病人的寵物。雖然世衛昨日已在Facebook專頁表示，現時並無證據表明寵物，會被新型冠狀病毒肺炎所感染，但李蘭娟言論仍引起部分飼主擔憂。

內地專家李蘭娟表示，新型冠狀病毒可在哺乳類動物間傳播。（資料圖片）

▼▼▼▼▼市面「一罩難求」，點擊放大看網購口罩攻略▼▼▼▼▼

點擊連結查看其他海外集體的注意事項：【武漢肺炎│海外網購口罩集運攻略 附Amazon/Gmarket網購3大注意位】

+ 5 + 4 + 3

▼▼▼▼▼一次睇清3款韓國口罩功效，有這3組字才能抗新冠狀病毒▼▼▼▼▼

點擊連結查看其他買韓國口罩的貼士：【武漢肺炎｜一文睇清3款韓國口罩功效 有這3組字才能抗新冠狀病毒】