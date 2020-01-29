武漢肺炎｜一文睇清3款韓國口罩功效　有這3組字才能抗新冠狀病毒

武漢肺炎引致大批市民搶購口罩，不少人即使不諳韓語，也到韓國網站訂購口罩。一般口罩以「BFE」、「「VFE」等標準去表達是否可以過濾細菌或病毒，不過韓國出產口罩卻是另一種標準。《開罐Opener》教你分清韓國常見口罩的功用，以免入錯貨。

韓國常見口罩—KF94

秀智／fnstar圖片

武漢肺炎疫情嚴重，不少市民為了自保，都四出搜羅口罩。想在香港買口罩現貨？有錢也未必買到！所以不少人都戰轉其他國家的網購平台購買，包括韓國的網購平台Gmarket。有別於一般的口罩指標，韓國的口罩類型多數以「KF」開頭。到底KF代表甚麼？後面的數字又代表甚麼？除了睇「KF」之外，還有甚麼要注意的地方呢？

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口罩你戴對了嗎？

日本節目《教えてもらう前と後》曾經請來醫生友利新，講解戴口罩及除口罩的小知識，更指出如果用錯方式戴口罩，效果會大打折扣。節目更發現，不少人除口罩的方式都不對，令大家前功盡廢。

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想知道詳盡口罩穿戴方式，請點擊連結看全文【 用錯方法除口罩難預防病毒 日本節目教你正確步驟】