【武漢肺炎】 全球口罩荒　雪橇把僅餘口罩當玩具　狗主崩潰發文

武漢肺炎疫情已日全球最關心事情，僅次於其後就是能不能買到口罩防疫。 在全球口罩數量不足的情況下，有隻脫線的雪橇犬竟然把口罩視作玩具！狗主不禁把牠的罪證放到facebook，跟狗友們大抱怨。沒想到，有超多狗主有共鳴，紛紛留言說：「我也是...」

狗主回家看到這一幕，當場氣到講不出聲！（facebook圖片：有點毛毛的）

正當無數人為搶購口罩而煩惱之際，有隻雪橇犬竟然把口罩當成玩具？台灣狗主Eric Lee上周五（1月31日）在facebook群組發布了一張照片，有四個口罩散落在雪橈犬身邊，部分口罩的掛繩已經斷開，看來已經受了一番凌虐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在一罩難求的時刻，狗主回家看到口罩被狗狗當作玩具，當場欲哭無淚。相中的雪橇犬也知道犯了大錯，只好趕緊低下頭，避開狗主視線，看起來非常委屈，彷彿在說：「不關我事。」

▾▾▾點撃圖片放大，看清楚雪橇犬傻裏傻氣的樣子（附網民共鳴圖）▾▾▾

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「我已經買不到口罩了，你還給我拿去玩！」狗主把照片放到facebook群組「有點毛毛的」，貼文吸引了多達5千多位網民按讚，部份留言指出：「識貨的孩子，知道什麼最貴。」、「貴重物品要放在孩子拿不到的地方。」、「狗狗玩過的，還可以用。」、「我家的昨天也挖了三個出來玩。」、「牠也想做好防疫措施呀。」、叫牠體驗一下，排隊買口罩。」、「這是比玩鈔票更嚴重的行為！」

▼▼▼一頭百厭的金毛尋回犬被罰面壁，全因牠「殘殺」了不少無辜▼▼▼

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▼▼▼傻氣雪橇被帶往診所，但牠竟以為是按摩院？！▼▼▼