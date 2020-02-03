【武漢肺炎】神算貓在家儲起救命口罩　給絕望主人驚喜

在武漢肺炎肆虐下，市面掀起搶購口罩熱潮，口罩頓成珍貴物資，不少人甚至為了一盒口罩而不惜熬夜排隊。不過，一位貓奴昨日（2月2日）在家突然發現一盒口罩，全靠其貓主子早懂得「未雨綢繆」。

因武漢肺炎持續蔓延，口罩驟變人氣商品，掀起全城搶購熱潮，坊間「一罩難求」。就在不少人為平時沒有儲備口罩而懊悔不已時，一位飼主竟突然在家發現一盒口罩，原來全賴家中貓貓幫忙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

口罩近日成為全城搶購的貨品。（梁鵬威攝）

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楊姓飼主昨日（2日）下午於網上發文，指在家突然發現一盒藏在電視機後方的口罩，如獲至寶，大嘆「天無絕人之路」及「開心到彈起」。她補充指，這盒口罩是她早前用來防止愛貓「奀妹」爬到電視機後而放置的，豈料現時卻成為珍貴的防疫物資。

貼文引起網民關注，短短半日已吸引數千人讚好，有網民更表示也有類似經歷：「我都係發現有一盒係櫃底，阻住喵入去呀，好鬼開心。」網民們紛紛留言大讚貓貓醒目，「抵請多幾個罐罐啦」、「主子賞賜」、「貓之報恩」、「養貓千日，用在一朝」，亦有網民開玩笑道：「養喵既人唔會有肺炎係真㗎！」

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